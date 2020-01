Drones GoPro Karma não conseguem levantar voo por problemas de GPS

Como peças de tecnologia de ponta que são, os drones dependem totalmente de serviços que precisam de funcionar de forma perfeita. Sem estes ficam impedidos de serem usados e no limite, de voar.

É aqui que estão agora os drones Karma da GoPro. Estes estão impedidos de voar, graças a um problema com o GPS. A marca ainda não tem uma solução para este problema grave e que os deixa no chão.

Drones da GoPro com problemas

A vida dos Karma da GoPro não tem sido isenta de problemas. Depois de lançados, a marca foi obrigada a recolher um lote elevado destes drones, sobretudo por problemas técnicos que surgiram. Voltaram mais tarde ao mercado, já com todos os problemas resolvidos.

2 anos depois, a marca volta a apresentar problemas novamente. Estes estão agora impossibilitados de voar, apresentando erros de GPS. Este serviço está aparentemente com problemas nestes equipamentos, não conseguindo ser captado sinal.

Similarmente, um segundo problema parece também estar presente no GoPro Karma. Alguns utilizadores relataram que está também a ser impossível calibrar o compasso do drone. Também com esta falha o drone acaba por ficar impedido de voar.

Pelo menos um utilizador conseguiu contornar o problema com um truque. Reiniciou o comando do seu drone e acabou por desligar também o GPS. Assim, conseguiu colocar o GoPro Karma a voar. Claro que esta alteração é decerto perigosa e pode trazer problemas para os utilizadores.

Tudo aponta para que este problema esteja associado ao GPS e às alterações recentes. A atualização realizada traz problemas a um conjunto elevado de hardware e este drone poderá estar agora nessa mesma lista.

A GoPro não atualiza o Karma desde setembro de 2018 e provavelmente esta questão acabou esquecida. Assim sendo, tudo será resolvido com uma simples atualização de software, que a marca poderá lançar em breve.