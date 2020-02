Elon Musk sugere que se elimine o Facebook porque é ‘foleiro’

O Facebook é a maior rede social do Mundo, mas nem sempre por lá encontramos o melhor das pessoas. Aliás, já David Kirkpatrick dizia que se conhece melhor uma pessoa na rede social do que em 10 anos de amizade. Dessa forma, muitos têm ‘desligado’ a rede social.

Muitas personalidades têm tecido críticas à rede social de Zuckerberg e agora, mais uma vez, Elon Musk sugere que se elimine o Facebook.

No passado dia 4 de fevereiro, o Facebook celebrou 16 anos de existência. Ao longo destes anos, conquistou milhões de utilizadores e cresceu como a rede social mais estável e popular do Mundo.

No entanto, muitas pessoas têm abandonado a rede social de Zuckerberg por diversos motivos.

Elon Musk sugere que se elimine o Facebook

Esta já não é a primeira vez que o dono da Tesla ‘ataca’ a rede social de Zuckerberg. Em março de 2018, Elon Musk eliminou mesmo as páginas da Tesla e Space X do Facebook, juntando-se, a partir dessa data, ao movimento #DeleteFacebook.

Agora, após um tweet de Sacha Baron Cohen, conhecido ator de filmes como “Borat” e “Bruno”, a criticar o império de Zuckerberg, Elon Musk reagiu e voltou a incentivar a eliminação do Facebook e, para isso, voltou a utilizar a hashtag do movimento.

Muitas foram as personalidades que já abandonaram o Facebook, como Steve Wozniak, co-fundador da Apple que chegou a apelidar a rede social de ser “a maior máquina propagandista da história“.

Mais recentemente, também o famoso escritor Stephen King anunciou a sua saída do Facebook, através da conta do Twitter.

No tweet pode ler-se que o motivo principal deste abandono é o facto de a rede social de Zuckerberg permitir vastas informações falsas na sua publicidade política. Para alem disso, o escritor tem sérias reservas quanto à proteção da privacidade dos utilizadores.

Estudo diz que sair do Facebook torna as pessoas mais satisfeitas com a vida

No seguimento desta notícia, relembramos um estudo realizado nos EUA, por economistas da Universidade de Standford, onde se concluiu que as pessoas que desativaram as suas contas no Facebook ficaram mais felizes e satisfeitas com a vida.

As pessoas que abandonaram a rede social demonstraram maior satisfação e, concomitantemente, níveis mais baixos de depressão e ansiedade. Para além disso, ao saírem do Facebook, as pessoas mostraram-se mais propensas a socializar com família e amigos, sentindo menor sensação de divergências políticas.

Em suma, sair do Facebook, sobretudo numa altura de eleições, ajudou na redução da tensão e polarização política, aumentando um bem-estar subjetivo. Assim, as pessoas tiveram uma maior sensação de felicidade.

Caso queira eliminar a sua conta, nós ajudamos: