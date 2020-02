O Gmail é o serviço de e-mail mais popular do mundo, com várias funcionalidades. Uma delas, e que ficará a conhecer agora, é a possibilidade de enviar e-mails para um grupo que foi pré-definido pelo utilizador.

O procedimento é simples, mas efetivamente útil e produtivo. Ao recorrer a esta capacidade do serviço da Google, tornará a sua comunicação bem mais eficiente.

A Google, com o Gmail, tem a sua proposta no segmento dos serviços de e-mail. Atualmente é uma referência, com milhões de utilizadores em todo o mundo. Para atingir tal sucesso, as funcionalidades incluídas têm de estar em destaque.

Ao longo dos últimos anos temos vindo a realçar algumas dessas capacidades, que se ajustam desde o utilizador casual até ao utilizador avançado. Não obstante, há dicas universais que irão ajudar todos a comunicar de forma melhor.

Especialmente focada para quem envia e-mails para um grupo específico de pessoas, o Gmail tem a capacidade de labels que se revela crucial nessa tarefa.

Labels são o seu aliado para enviar e-mails para um grupo pré-definido

Muitas vezes enviamos um e-mail que acaba por ter vários destinatários. Nos casos em que tal ocorre com frequência, e em que os contactos são sempre os mesmos, os labels do Gmail são essenciais!

Basicamente, permite agrupar os contactos de modo a poder enviar e-mails para todos eles de uma só vez. Para configurar o grupo de contactos, deve aceder ao website da Google destinado ao efeito. Lá, deve selecionar os contactos que pretende agrupar e em cima encontra o ícone dos labels. Cria um novo label, ao qual deve atribuir um nome.

A partir de agora, sempre que está a redigir um novo e-mail, ao escrever o nome do label, este será apresentado nas sugestões de destinatários. Caso o selecione, o e-mail em questão será enviado para todos os contactos que estejam inseridos nesse label.

A somar a esta capacidade, o Gmail da Google tem muito mais a oferecer! As funcionalidades são imensas, muitas vezes desconhecidas dos utilizadores. Estão disponíveis em várias plataformas, desde Android e iOS, passando pelo Windows 10.

