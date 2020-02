Samsung Unpacked: Onde assistir a este evento e o que esperar

O Samsung Unpacked é, provavelmente, o momento mais esperado no mercado tecnológico atual. A Samsung prepara-se para apresentar amanhã as suas propostas no campo dos smartphones para os próximos meses. Este é um evento único e que traz sempre muitas novidades.

Como é normal, será transmitido para o mundo, com todas as novas propostas a serem mostradas na hora. Se acompanha a Samsung e tudo o que de mais recente existe nesta área, não pode deixar de o acompanhar. Saiba como o fazer e o que esperar.

Onde assistir ao Unpacked?

Há vários meses que se fala do que a Samsung poderá estar a preparar para as suas novidades. A expetativa é grande e todos querem decerto confirmar o que tem sido dito ao longo deste tempo. São várias as novidades prometidas, todas com muito para se tornarem únicas. Este é um evento global, com apresentações em vários países, direcionadas para cada um dos diferentes mercados. Claro que, como é normal, o foco será mesmo o evento que terá lugar em São Francisco, onde todas as novidades vão ser mostradas. Podem aceder à página preparada pela Samsung e fazer o registo para ser notificado.

Claro que o Pplware irá também focar-se nesta apresentação única e irá acompanhar tudo o que for mostrado em palco hoje, pelas 19 horas. Vamos detalhar as novidades num artigo dedicado ao Unpack e que pode ser acompanhado por todos os leitores. Iremos, acima de tudo, mostrar o que de melhor cada equipamento tiver para dar aos utilizadores.

Que novidades vamos ter neste evento da Samsung?

Do que tem sido avançado há apenas uma certeza para este Unpaked. Falamos claramente de um novo Galaxy, que será o foco de toda a apresentação. Este será certamente o elemento principal em palco e onde todos os olhares vão estar sobretudo focados.

Claro que há ainda algumas dúvidas e incertezas que têm surgido na forma de rumores. Assim, falamos igualmente dos novos earphones e até do surpreendentemente novo smartphone dobrável. Estas são duas propostas com objetivos diferentes, mas que vão naturalmente interessar a todos.

Assim, esperamos que nos acompanhem no Samsung Unpacked, onde todas as novidades da marca coreana são esperadas. Para além da revelação das novidades, vai haver espaço para a troca de opiniões e para detalhar todas as caraterísticas únicas do novo smartphone da Samsung.