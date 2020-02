O mercado dos elétricos está ao rubro. Cada vez mais marcas apresentam as suas propostas, agora em áreas que ultrapassam os modelos tradicionais e que nos habituámos a ver. Não são experiências, mas sim modelos que em breve vamos ver nas estradas.

Depois de termos visto surgir a Tesla Cybertruck, é hora de uma das suas concorrentes apresentar a sua proposta. Falamos da Nikola Motors, que revelou ao mundo a Badger, a sua pickup.

Badger, a próxima pickup a chegar ao mercado

Há já algum tempo que a Nikola está focada nos veículos elétricos, mas numa vertente distinta da Tesla e de outros concorrentes. Esta empresa americana dedicou-se acima de tudo aos veículos pesados e prepara-se para ter no mercado camiões e outros similares.

Agora, a empresa apresentou finalmente uma primeira proposta no campo dos veículos todo o terreno. Falamos da Badger, a sua pickup criada para concorrer, provavelmente, com a Cybertruck da Tesla. A marca decerto espera ter esta carrinha no mercado já em 2020.

Uma arma da Nikola no mercado dos elétricos

A Badger será capaz de percorrer quase 1.000 km com uma única carga e terá também um arranque poderoso. A marca aponta para que demore apenas 2,9 segundos a chegar às 60 milhas/h (96 km/h). Terá, em pico, a capacidade de produzir mais de 900 cavalos.

Para conseguir estes valores, a carrinha da Nikola irá usar dois tipos de armazenamento de energia. Sendo totalmente elétrica, terá contudo uma versão em que será híbrida, usando uma pilha de combustível de hidrogénio. Será igualmente este combustível a ser convertido em energia elétrica.

A Tesla Cybertruck vai ter concorrência séria

Apesar de ser ainda só um conceito, a Badger terá de enfrentar já alguns problemas. O abastecimento de hidrogénio é ainda pouco disseminado o que poderá ser um entrave à sua chegada ao mercado. Claro que haverá uma versão totalmente elétrica, mas com desempenho mais reduzido.

São já muitas as propostas quase a chegar ao mercado. A Tesla tem a sua Cybertruck, um novo Hummer irá em breve chegar e até uma Ford F150 elétrica é esperada. Depois dos carros preparados para as estradas, é hora dos elétricos chegarem a novas áreas, mesmo certamente sem estradas.