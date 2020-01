GMC confirma que está a desenvolver um HUMMER elétrico com 1.000 cv

Os HUMMER são veículos icónicos no mundo dos automóveis, conhecidos pela sua magnificência e design característico. A GMC confirmou agora, de forma oficial, a apresentação de uma variante elétrica com 1.000 cv.

A apresentação será feita ainda na primeira metade de 2020, sendo assim a ressurreição do HUMMER após a descontinuação em 2010.

Todos conhecem os HUMMER e o seu apetite por combustível. Estes são a antítese dos carros amigos do ambiente e da poupança em geral. Têm propósitos muito específicos e são difíceis de justificar num cenário atual. Tendo em conta esta realidade, a General Motors descontinuou o modelo em 2010.

No entanto, o mundo dos automóveis mudou. A eletrificação é o tema do momento e este novo paradigma da mobilidade está a levar ao aparecimento de carros cada vez maiores. As pickups e os SUVs – conceito relativamente semelhante ao HUMMER – estão na moda e são procurados pelos condutores… Especialmente no mercado norte-americano!

Desse modo, a GMC tem planos de ressuscitar o seu icónico veículo, que agora será elétrico. Tal foi dado a conhecer oficialmente, tendo sido partilhado ainda um vídeo a desvendar os primeiros pormenores e a data de apresentação.

GMC HUMMER regressa já no dia 20 de maio… Com 1.000 cv elétricos!

Num vídeo publicado no YouTube, havendo também uma página dedicada no website da GMC, foi desvendado o desenvolvimento deste colossal veículo. Para além disso, foi ainda dado a conhecer um vislumbre da dianteira, que segue a linha de design típica dos HUMMER.

A fica técnica é surpreendente, com a fabricante norte-americana a anunciar 1.000 cv de potência e quase 16.000 Nm de binário que estarão disponíveis imediatamente por se tratar de um motor elétrico. Desse modo, o sprint dos 0 aos 100 km/h é feito em 3 segundos.

O novo GMC HUMMER EV será apresentado no dia 20 de maio deste ano, sendo que a marca afirma que está numa classe à parte de toda a concorrência. É inclusivamente tratado como “super truck”, mostrando assim o carácter deste veículo.