Sendo já uma ferramenta global, o WhatsApp tem testado novidades que o tornam melhor e, principalmente, que trazem novidades aos utilizadores. São áreas de testes e que se têm mostrado úteis.

Uma das mais interessantes é mesmo a dos pagamentos, onde o WhatsApp tem já novidades a serem avaliadas. O Facebook e Mark Zuckerberg querem agora expandir o WhatsApp Pay a mais países e num futuro imediato.

O Facebook quer alargar o serviço de pagamentos

O espaço para pagamentos online tem crescido nos últimos anos e tornado-se uma área onde todos querem investir. A Apple e a Google têm já as suas ofertas no mercado e regionalmente existem também ofertas muito interessantes.

É neste contexto que desde setembro do ano passado que o WhatsApp iniciou testes com o serviço de pagamentos do WhatsApp. Este está limitado para já ao mercado indiano, mas os resultados iniciais mostram que tem tudo para crescer e tornar-se um produto global da marca.

O WhatsApp Pay vai chegar a muitos mais utilizadores

Agora, e na mais recente apresentação de resultados do Facebook, Mark Zuckerberg voltou a focar-se nesta área e nas suas oportunidades de crescimento. É aqui precisamente que entra o WhatsApp Pay, com o Facebook a querer alargar este serviço a muitos mais países.

Os planos de apresentados revelam que este crescimento deverá acontecer já dentro de 6 meses. O Facebook vai acelerar os desenvolvimentos e procurará posteriormente cumprir esta janela de tempo para trazer o WhatsApp Pay a esta nova realidade de pagamentos.

Mais países vão receber esta novidade muito em breve

Não existe uma data definida, mas espera-se que o WhatsApp o faça de forma gradual, seguindo mesmo modelo que fez no início. Também a lista de países não é conhecida, mas deverá focar-se nos países onde o serviço tem maior implantação.

Depois do aparente insucesso da Libra, o Facebook poderá apostar neste serviço de pagamentos para conseguir entrar nesta área de negócio. O mercado está a abrir-se e a procurar estas soluções, como temos já visto no nosso país.