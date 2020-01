Está confirmado! Model Y da Tesla chega muito mais cedo ao mercado

Os planos da Tesla para o futuro imediato estão bem definidos e assentam no Model Y e na Cybertruck. A marca já apresentou estas próximas propostas ao mercado e cada vez mais a expetativa cresce sobre quando estas vão estar disponíveis.

Em especial o Model Y está a atrair a atenção dos potenciais compradores, agora que deverá estar prestes a chegar. Depois de rumores, foi agora a própria Tesla a confirmar a sua chegada. Já falta muito pouco.

O Model Y vai chegar ao mercado muito em breve

Com o Model Y, a Tesla pretende preencher um espaço que tem na sua oferta. Quer repetir o sucesso do Model Y, que se tornou o modelo mais acessível do modelo de topo da marca. Para além de ter dimensões menores, tem também um preço mais acessível.

Apresentado em março de 2019, este modelo tinha a sua produção planeada para a segunda metade deste ano. A Tesla tinha vindo a ajudar estes planos e a antecipá-los, o que certamente agradou a muitos potenciais clientes da marca.

Elon Musk confirmou a nova data das entregas

Também os rumores têm vindo a alimentar as expetativas, com a antecipação das entregas. Agora, e segundo revelou Elon Musk na apresentação de resultados, o Model Y começará a ser entregue ainda durante o primeiro trimestre de 2020. O próprio site da Tesla mudou a previsão de entrega para esta altura.

Parte desta antecipação resulta principalmente do início da produção do Model 3 na Gigafactory 3, na China. Assim, as fábricas da Tesla nos EUA ficam libertas para iniciar a produção do Model Y. Também quando a Gigafactory 4 estiver pronta este ritmo aumentará.

Excelentes notícias para os clientes Tesla

Apesar destas boas notícias, estas estão contudo contidas ao mercado americano. A Tesla já antes o fez com o Model 3, garantindo eventualmente o seu sucesso antes de iniciar as vendas no resto do mundo. Assim, a sua chegada a Portugal fica condicionada, não sendo esperada para breve.

Com excelentes resultados financeiros no último trimestre de 2019, a Tesla continua a crescer e a mostrar ao mercado que está a forte. Esta é já uma marca que está a conquistar uma posição na bolsa, onde vale já mais que alguns dos seus concorrentes diretos.