Informações confirmam que Tesla Model Y começará as entregas em duas semanas

O Tesla Model Y é um SUV compacto que partilha muitos dos seus componentes com o Model 3. Segundo o site da marca e as informações oficiais da empresa, este tem a sua comercialização para 2021. Contudo, uma fonte interna do fabricante confirmou que estão a ser produzidos carros a uma velocidade mais rápida que o esperado. Assim, as primeiras entregas poderão começar daqui a apenas duas semanas.

Para Portugal os preços começam nos 59 mil euros. O site informa que se prevê que a produção da gama Standard comece apenas no início de 2022.

Tesl Model Y pode chegar no início de fevereiro

O Modelo Y tornar-se-á o quarto modelo da família Tesla. Este é um SUV compacto que irá atacar um segmento que está a crescer no mundo inteiro e que ameaça superar o impacto que o seu irmão, o Modelo 3, teve. Conforme já referido, o lançamento do Y foi planeado para o final do ano, mas os avanços nas suas linhas de produção, e o rápido start-up da fábrica na China, permitiram à Tesla acelerar significativamente os prazos.

Segundo uma fonte interna do fabricante americano, o trabalho nas linhas de produção avançou mais rápido do que o esperado. Como resultado, o Modelo Y já estará em produção e as primeiras entregas começarão em apenas duas semanas.

Os sinais da proximidade da sua chegada estão a aumentar e, para além das fugas de dentro da marca, também temos visto nas últimas semanas outras como a certificação da agência de segurança rodoviária, NHTSA, que há alguns dias acrescentou o all-rounder ao seu site, algo que significa o início iminente das entregas.

Tesla Model Y vem pressionar mais o mercado dos elétricos

Numa altura em que o mercado dos elétricos arrefeceu um pouco, esta notícia poderá ser um enorme impulso. Além disso, dá um sinal claro do poder atual da Tesla, dado que este carro elétrico terá antecipado o início das vendas quase 9 meses.

Seguramente que este marco para a empresa americana iria deixar o seu impacto no preço das ações. Aliás, estas já tinham recebido uma verdadeira explosão no início deste ano, e esta boa notícia sobre o novo modelo pode causar outro aumento no seu valor.

A Europa irá também beneficiar desta entrega antecipada. Isto porque as primeiras unidades do Modelo Y inicialmente só chegariam às mãos dos seus proprietários no início de 2021. Contudo, se a Tesla conseguir iniciar as entregas na primeira semana de fevereiro, isso pode significar que a Europa poderá receber o seu primeiro Modelo Y mesmo antes do final do ano.

Tesla Model Y poderá ser também fabricado na Europa

A Gigafactory 4 será implementada na Alemanha e o processo já teve início. Se a empresa americana aumentar também a velocidade de fabrico das instalações, esta unidade estará já em 2021 a fabricar quer o Model 3, quer o Model Y.

Esta partilha de tecnologias tem a ver como as similaridades entre os veículos. Conforme sabemos, o Model Y baseia-se em aspetos semelhantes ao do Modelo 3, como o design, por exemplo. Apesar disso, este é um SUV e por isso tem preços mais elevados.

O SUV compacto deve manter as medidas de comprimento e largura, mas acrescentará uma terceira fila de bancos e uma tampa da bagageira que melhorará substancialmente a habitabilidade do veículo.

Modelos e preços para Portugal

Em termos de preço, o modelo Y Long Range RWD começará no nosso país a partir de 59 mil euros. Terá um alcance estimado de 540 km sob o ciclo europeu de homologação WLTP. A sua velocidade máxima será de 209 km/h e dos 0 aos 100 km/h leva em apenas 5,8 segundos.

O Modelo Y Long Range Dual Engine terá um preço de 63 mil euros. Tem um alcance de 505 km WLTP, uma velocidade máxima de 217 km/h, e dos 0 aos 100 km/h precisa apenas 5,1 segundos. Por fim, o modelo Y Performance, o topo de gama que custa 71 mil euros. Este oferece um alcance de 480 km WLTP, uma velocidade máxima de 241 km/h e vai dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,7 segundos.