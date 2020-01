Portland: Homem desliga TV do aeroporto para jogar Playstation 4

A criatividade não tem limites, até no poder de “dar mobilidade” a uma consola de jogos. Isto porque na passada semana, um homem aproveitou a televisão informativa do Aeroporto de Portland para lá ligar e jogar na sua Playstation 4.

Trata-se de um acontecimento caricato e até engraçado, mas que teve consequências.

Ecrã de informação do aeroporto virou ecrã para PlayStation

Tudo aconteceu na passada quinta-feira no Aeroporto Internacional de Portland, nos EUA, quando um homem que estava à espera do seu voo decidiu desligar umas das televisões para ligar e jogar na sua Playstation 4. A televisão mostrava informações sobre um mapa do aeroporto, e sem pensar duas vezes o homem ligou a sua consola ficando, assim, e ecrã sem a informação.

Segundo Kama Simons, representante do aeroporto de Portland, contou à estação de rádio KXL News:

Obviamente que isto foi algo que não queríamos que tivesse acontecido, porque os viajantes necessitam da informação que passa nos ecrãs.

Os funcionários do aeroporto contam que se aproximaram do homem e, de modo gentil, pediram-lhe que desligasse a sua PS4 do ecrã da gare. O gamer do aeroporto ainda tentou a sua sorte ao pedir que o deixassem jogar mais um pouco, no entanto, isso não foi permitido.

De qualquer forma, Kama Simons afirma que foi uma conversa educada, sem atritos nem conflitos.

Em suma, a ideia parece apetecível, nomeadamente quando se está muito tempo à espera, mas não é permitido utilizar os ecrãs do espaço público para fins pessoais e recreativos. Apesar disso, este gamer terá que se atualizar, pois já é oficial que vem aí a PlayStation 5.