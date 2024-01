Elétricos da Audi, Nissan e Tesla quase não perdem autonomia no inverno, segundo testes

Com as baixas temperaturas recentes, torna-se inevitável abordar o impacto do frio na perda de autonomia dos veículos elétricos (VE). Contudo, estas perdas não são iguais para todos os modelos. Segundo testes feitos por uma start-up americana, a Audi, a Nissan e a Tesla têm os melhores modelos no que toca à pouca perda de autonomia no inverno.

Não é segredo que, à medida que as temperaturas descem, a quilometragem dos automóveis alimentados por bateria também diminui. Alguns veículos elétricos são melhores do que outros na forma como pré-condicionam a bateria, reciclam o calor residual e minimizam a perda de autonomia.

Durante o inverno de 2022-2023, a start-up americana Recurrent recolheu milhares de pontos de dados de 10 mil veículos elétricos para analisar o impacto das temperaturas de inverno na sua autonomia.

Depois de analisar 18 modelos nos Estados Unidos, constatou que a autonomia média observada no inverno (após ter em conta as variáveis do mundo real, como o clima, o terreno e os hábitos de condução) era de 70,3% da autonomia normal.

A que se deve esta perda de autonomia?

Existem algumas razões pelas quais os veículos elétricos perdem autonomia. Por exemplo: as temperaturas frias podem resistir às reações químicas e físicas que libertam a energia da bateria; e o aquecimento do habitáculo também retira energia da bateria de alta tensão, reduzindo ainda mais a autonomia.

Atualmente, muitos veículos elétricos estão equipados com bombas de calor que reciclam o excesso de calor produzido pela bateria e pelos motores para melhorar a eficiência e reduzir a perda de autonomia.

Segundo a Recurrent, a perda é relativa à autonomia obtida pelos veículos elétricos à "temperatura de condução ideal", que a start-up define como "a temperatura à qual um modelo específico atinge a sua autonomia média mais elevada".

Audi e-tron foi o que perdeu menos autonomia

Dos veículos elétricos analisados, o Audi E-Tron de 2021-2022, rebatizado Q8 E-Tron a partir de 2023, registou a menor queda na autonomia a 0°C. A sua autonomia no inverno foi apenas 16% inferior à normal. O E-Tron foi um dos primeiros veículos elétricos a ser equipado com uma bomba de calor, que recupera até 3 kW de eletricidade através da conversão do calor residual do motor.

Nissan Leaf fica com o segundo lugar

O Nissan Leaf 2020 também registou uma degradação relativamente pequena. A 0°C, perdeu 23% da sua autonomia. É de salientar que os modelos Leaf mais antigos eram mais sensíveis às variações de temperatura, devido à sua gestão térmica passiva, do que os modelos mais recentes que podem ser equipados com aquecedores de bateria. Curiosamente, alguns condutores do Alasca estão extremamente satisfeitos com o seu Leaf, de acordo com a Recurrent.

Tesla entre as melhores gamas no inverno

O Model 3, o Model Y e o Model X perderam, em média, 24% da autonomia no inverno. A marca lançou a sua bomba de calor patenteada em 2021, que parece ter incorporado várias inovações para melhorar a eficiência da bomba de calor. Características como o pré-condicionamento da bateria também ajudam a reduzir a perda de autonomia no inverno.

Os dados da Tesla provêm de uma amostra impressionante. A Recurrent analisou os dados de 4375 Model Y, 4576 Model 3 e 249 Model X. Note-se que estes testes parecem ter sido efetuados a uma temperatura de 0°C e que os valores podem variar em regiões mais frias.

Leia também: