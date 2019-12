Dica: É hora de tratar das notificações que o Gmail mostra no Android

O Gmail é um dos principais serviços da Google e uma presença garantida no Android. Como serviço de e-mail que é, garante as comunicações dos utilizadores e concentra em si todas as mensagens destes.

Quem tem uma atividade grande neste serviço pode acabar a receber alertas constantes. Estes podem tornar-se pouco produtivas e eventualmente impedir a utilização correta do sistema operativo do smartphone. É por isso imperativo controlar este elemento do Gmail no Android.

As notificações do Android devem funcionar para proveito do utilizador. Mostram a novidades em cada uma das apps deste sistema e dão acesso direto ao que é apresentado. Devem por isso ser controladas e, sem dúvida, mantidas a um ritmo que possa ser acompanhado.

Configurar as notificações do Gmail

Quem recebe muitas mensagens de e-mail no Gmail acaba por ser inundado com notificações, muitas delas desnecessárias. Por isso, é importante configurar este elemento para estar principalmente de acordo com o que o utilizador pretende.

Este processo começa pelo acesso às Definições do Gmail. Abram o menu correspondente nesta app e escolham esta opção. De seguida, devem escolher a conta na qual estão a receber o fluxo de email mais elevado.

O e-mail da Google fica mais útil

Em seguida, e dentro desta área, devem escolher depois a opção Gerir notificações. Esta opção vai dar acesso à área de gestão deste elemento nas configurações do próprio Android. Aqui podem alterar várias opções. As mais importantes são principalmente as Notificações e Notificações discretas.

A primeira opção inibe os alertas de forma total e a segunda retira-as dos alertas. Podem igualmente definir a apresentação de Faixas e a apresentação no ecrã de bloqueio. Por fim, decidam se querem a vibração bem como se estas podem criar interrupções.

O serviço da Google fica mais simples de usar

Devem alterar estas definições para estar de acordo com o pretendido e com o mínimo de interrupções. Apenas desta forma as notificações são úteis e sobretudo importantes para o utilizador. Ao fazerem esta modificação, vão certamente melhorar a produtividade e a utilidade do próprio Gmail da Google.