Esta foi uma década fortíssima em tecnologia. O Pplware é prova disso e cobriu praticamente tudo o que de novo apareceu neste mercado. Estamos a chegar ao final do ano e há balanços que se devem fazer. Assim, a conceituada Time Magazine apresentou uma lista do que acredita serem os 10 gadgets mais importantes nestes 10 anos. A Apple aparece com 3 gadgets nessa lista.

A empresa de Cupertino foi uma das mais relevantes empresas da década. Além disso, colocou no mercado produtos que hoje são lideres desses segmento. Como, por exemplo, o iPad nos tablets, o Apple Watch nos smartwatches e os AirPods no auscultadores sem fios.

Conforme fomos testemunhas, a década viu aparecer milhares de dispositivos tecnológicos. Surgiram mesmo novos segmentos comerciais, como, por exemplo, dos tablets ou carros elétricos. Pode não parecer, mas de 2010 a 2019 muito foi criado e recriado.

10 anos, 10 gadets que mudaram o mundo

Assim, fazer uma lista dos gadgets mais importantes e influentes da década é apresentar história. Pode não parecer, mas o simples facto do LED ser vulgarizado foi um salto incrível.

Temos de recuar e sermos justos com a história. Antes do conceito tablet o que dava carta eram os netbooks. Sim, praticamente desapareceram. Além disso, antes da introdução do iPad em 2010, a ideia de um “tablet” era relegada a filmes de ficção científica. Mesmo lá, o conceito era muito primitivo.

O iPad da Apple – como o iPhone antes dele – resultou numa mudança cultural no que toca à computação pessoal. Abriu novas ideias sobre o conceito de portáteis que hoje já vemos com traços de tablet.

O elemento crucial foi o seu ecrã multitoque. Mudou tudo e sugeriu um abandono completo das teclas físicas. Isso gerou conflitos de mercado e deu o tom para aparecerem os chamados “híbridos”. Ao nível da concorrência, esta não tem conseguido acompanhar o desenvolvimento do iPad. Estão longe ainda.

No que toca à Apple, esta percebeu que tinha ali um produto forte e sem competidor. De certa forma obrigou a empresa a criar um caminho separado do iPhone. Assim apareceu o mais recente sistema operativo Apple: iPadOS.

E o Apple Pencil? Claro que apareceu e já em duas versões. Um pouco contra o legado de Steve Jobs, mas os tempos mudaram.

Cá está mais um conjunto de tecnologias que mudou o mundo. Sim, está a mudar a forma como encaramos os carros e os meios de transporte em geral. Também não é menos verdade que os carros são cada vez mais gadgets. A Tesla é disso um excelente exemplo.

Quem nunca experimentou um Tesla Model S, então ainda não sabe o que é o conceito seguinte do mundo automóvel. Este veiculo elétrico reformulou lentamente a trajetória da indústria automóvel, forçando os concorrentes a abraçar um futuro movido a bateria.

Os combustíveis fósseis estão atualmente encostados às cordas, mas não vão desaparecer tão cedo, vão ser testemunhas do fenómenos elétrico, isso sim!

Se reparar, agora um carro tem atualizações de software, como um smartphone. Tem um sistema operativo, tem ligações wireless, tem automatismos aplicações e vende serviços “à medida”.

O piloto automático e o sonho da condução autónoma já hoje abriu horizontes. Estes carros gozam mesmo de uma reputação de “carro do futuro”. Claro que ainda não tem 10 anos de mercado, mas está a caminhar fortíssima a marca para os seus 10 anos.

Coisas como dos zero aos 100 em 2.3 segundos… ali à mão e comprado com dois ou três cliques num site… isso é coisa de ficção!!!

Adoramos de tal forma este gadget que até lhe fizemos um sistema operativo, o Pipplware. Não, não é nada um peça que sobrou de uma reparação do computador. Não, também não caiu nada uma placa de uma estação espacial russa.

O Raspberry, em grosso modo, é um computador Linux em miniatura. Segundo a história, estes gadgets foram criados originalmente para promover a codificação nas escolas. Então, a ideia popularizou-se tanto que se tornou um bem-amado.

Para começar, precisará de um teclado, rato e monitor. Posteriormente, basta agarrar nele, ligar à Internet, colocar as devidas fichas e cartão SD… pronto, as possibilidades são infinitas. Desde a sua estreia, um vibrante ecossistema de “faça você mesmo” surgiu em torno do Raspberry Pi. Assim, este foi transformado num dos gadgets ideais para programadores, engenheiros e aqueles utilizadores que querem TV martelada em casa. Basta ter Wi-Fi e já funciona como nunca o viu.

Muitos usam-no para aprender a programar, para o seus projetos de robótica, automação residencial e até entretenimento. Atualmente, os muitos fabricantes de acessórios transformaram as minúsculas caixas em tudo o que o seu cérebro de engenheiro pode imaginar: estações meteorológicas, consolas de jogos retro, altifalantes inteligentes, servidores cloud, e até telefones!

Depois de sete anos no mercado e com mais de 25 milhões de unidades vendidas, o Raspberry Pi é o sonho de muitos “criativos” tecnológicos.

A Google meteu-se há uns anos a desenvolver “gadgets”. Dessa forma, em 2013 a gigante das pesquisas lançou o Chromecast. Este dispositivo veio simplificar a transmissão de conteúdo multimédia entre o computador, o smartphone e SmartTV.

Na verdade, fez das TVs estúpidas um eletrodoméstico com “inteligência”. Pelo menos ficou mais útil. Desta forma a Google deu um bom empurrão ao conceito de streaming.

Foi numa altura em que havia uma lacuna entre uma TV comum e uma SmartTV caríssima. Não foi um brilharete de popularidade mundial porque inicialmente a Google deixou isso só para alguns mercado. Contudo, a tentacularidade desta aldeia global, depressa levou o Chromecast aos 4 cantos do mundo.

Atualmente, em Portugal estes gadgets compram-se por cerca de 40 euros. Com eles há muito de profissional a ser feito e há igualmente muito entretenimento.

Agora, a plataforma é capaz de transmitir mais do que conteúdos multimédia. O suporte adicionado do serviço Stadia, para streaming de jogos, está a elevar a fasquia. Por isso anda já por aí o Chromecast Ultra. Pode não ser uma peça essencial da tecnologia na próxima década, mas nesta década teve a sua importância na democratização do streaming.

O mundo dos drones é controverso. O seu poder de voo está a preocupar as autoridades e esta legislam regras muito apertadas. Pode não ser um mercado tão fértil como já se pensou, mas este gadget mudou o mundo.

Conforme fomos percebendo ao longo dos anos, há marcas e tecnologias que se destacam. Assim, o Phantom da DJI foi “aquele drone” que fez história. Muito popular nas imagens aéreas, o desejado dos YouTubers no auge deste mercado e um poder incrível de controlo.

O seu design exclusivo em branco torna difícil de o perder. Além disso, a DJI faz um trabalho de desenvolvimento de firmware e software incrível. Pilotar um drone há quase uma coisa de criança. Só não o é efetivamente porque estas podem querer ver os aviões a voar por cima. Vai dar problemas.

Com o passar do tempo, Phantom tornou-se numa escolha fácil para iniciantes, e uma ferramenta satisfatória para fotografia aérea. Hoje os drones estão nas mais diversas áreas: segurança, fotografia, vídeo, salvamento, guerra e muito mais.

Entramos nesta década na era dos assistentes virtuais. Atenção que mesmo ainda pouco populares em Portugal, eles estão a ter a sua quota de importância. O mundo um dia vai falar para a máquina inteligente. A Times fez questão de falar na que nos Estados Unidos é das mais populares. A Amazon Echo.

Esta coluna de som com inteligência já foi testemunha de praticamente tudo. Foi testemunha de muitos encontros amorosos, de crimes e de abusos da tecnologia para os miúdos fazerem os trabalhos de casa. É mesmo pau para toda a colher.

Graças à Alexa da Amazon, que é o assistente de voz embutido nos dispositivos Echo (assim como noutros gadgets) os eletrodomésticos até fazem conversa connosco. Os assistentes de voz são a nova geração, ideais para gerir os seus gadgets domésticos inteligentes, lidar com a reprodução de conteúdos multimédia ou se comunicar rapidamente com amigos e familiares.

A coluna de som inteligente Echo da Amazon e o assistente de voz Alexa são um dos mais populares, com mais de 100 milhões de dispositivos com Alexa vendidos até à data. A coluna com Alexa de facto abriu o caminho aos assistentes da Google, Google Assistent, ao assistente da Apple, Siri, assistente da Microsoft, Cortana… entre outros!

Atualmente, estes dispositivos estão a gerar grande polémica. Ouvem demais, gravam conversas e até entregam gravações a terceiros do que ouvem nas casas.

Este gadget é cada vez mais um dispositivo de bem-estar e saúde. A Apple encontrou um segmento que atrai as pessoas. Ler e interpretar os sinais vitais e dar informações “médicas” é um futuro risonho para a empresa de Cupertino.

Apesar de muitos terem tentado, ainda ninguém foi capaz de igualar o desempenho do Apple Watch. Conforme temos visto, este gadget estabeleceu o padrão para o que um smartwatch poderia fazer. Desde a sua introdução em 2015, passou de um dispositivo para fanáticos e nerds com deficiência de moda a um acessório popular, graças ao seu software inteligente e hardware cada vez melhor.

Atualmente, depois da introdução da capacidade de fazer um ECG, e da deteção de quedas, com o sistema automático de solicitar ajuda de socorro, a Apple tem vendas incríveis. Segundo os dados mais recentes, este dispositivo é responsável por cerca de 35% de todo os acessórios vestíveis no mundo, em 2019.

A Apple tem alguns dispositivo que são ícones no mercado tecnológico. Como exemplo podemos referir o iPod, o iPhone, o iPad, o Apple Watch e sem dúvida os AirPods. Claro que não inventou o conceito com estes seus auscultadores sem fios. Nada disso, o que fez foi “forçar o mercado” a dotar esta tecnologia. Um dos pontos de viragem foi quando retirou dos seus smartphones a porta 3.5 mm.

Posteriormente, a empresa percebeu que poderia trazer ao mundo uns gadgets para que a música, o seu assistente virtual Siri e o seu ecossistema em geral os acolhessem. Assim, foi. As 3 gerações dos AirPods, com a mais recente a trazer Cancelamento Ativo de Ruído, conseguiu um retorno financeiro incrível para a empresa de Cupertino.

Lançado pela primeira vez em 2016, os AirPods rapidamente tornaram-se um ícone por si só. Podemos dizer que foi pelo apelo estético e pelo seu impacto cultural. Mas a adoção generalizada não veio sem críticas.

Os seus controversos métodos de fabrico dificultam a reparação e a própria reciclagem. Além de tudo o que foi dito, os AirPods ainda têm um significado social. Na verdade, foram muitos os memes criados e partilhados pelas redes sociais.

Uma das críticas era a qualidade do som, quando o preço é de qualidade do ouro. Isso também foi tido em conta com o lançamento dos AirPods Pro. O som está substancialmente melhor e ganhou outras funcionalidades muito interessantes.

A Nintendo veio desafiar o conceito de jogar com uma consola. Então, se é com uma consola não é mobile! Bem pelo contrário, a Nintendo Switch quis agarrar no trunfo das consolas e no poder da mobilidade. E ao que parece estar a conseguir. Segundo as estimativas recentes, a consola Switch ultrapassou o número de vendas da Xbox One da Microsoft, no número de unidades vendidas a nível mundial.

Quando se trata de jogos em movimento, ninguém pode superar o histórico da Nintendo, começando com o humilde Game Boy em 1989. Mas a introdução da sua Nintendo Switch híbrido em 2017 – que pode ser usada para jogar de forma portátil ou ligada à sua TV – deu um passo importante à empresa japonesa e ao próprio mercado.

A sua portabilidade inspirada nos smartphones, combinada com a crescente biblioteca da Nintendo de títulos de sucesso, podem estar a dar uma dica. Será que o mercado gaming deverá caminhar para este estilo de consolas?

10 – Controlo Adaptativo Xbox (2018)

O Xbox Adaptive Controller da Microsoft, feito para jogadores com mobilidade limitada foi um escolha “fora da caixa”. A Times, pela mão do editor, decidiu, e bem, privilegiar tecnologias futuristas no segmento dos jogos para pessoas com limitações.

A Microsoft trabalhou ao lado de organizações, dedicadas à paralisia cerebral e editoras de jogos para moldar uma dispositivo avançado e adaptado. Traz botões grandes e funcionalidades muito acessíveis. Com mais de uma dúzia de portas para ligar controladores assistentes, botões e joysticks, traz total compatibilidade com as consolas Xbox One e Windows.

O Adaptive Controller dq Xbox é um dos desenvolvimentos mais importantes na indústria de jogos desta segunda parte dos 10 anos.

E para si, quais são os 10 gadgest da década?