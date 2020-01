Dica: Como instalar extensões do Chrome no novo Edge da Microsoft

A chegada do novo Edge veio mostrar que a Microsoft está agora mais focada no que pode oferecer aos utilizadores. Abandonou os projetos que não fazem sentido e abraçou o que de melhor o mercado pode oferecer.

Sendo este um browser da linha Chromium, tem algumas áreas que podem ser exploradas para tirar ainda mais. Uma delas está nas extensões, podendo ser usadas as ofertas da Google. Veja como instalar extensões do Chrome no novo Edge da Microsoft.

Instalar extensões do Chrome neste browser

Mesmo tendo uma loja disponível, é natural que as ofertas presentes na do Chrome sejam mais interessantes e mais ricas. A Microsoft fez um esforço para oferecer já muito, mas ainda precisa que os programadores acabem por fazer a transição.

Claro que, partilhando uma base comum, é possível usar as extensões do Chrome no Edge. Para tal só precisam de ativar uma opção e seguir alguns passos, muito simples e rápidos. Depois, podem ter no Edge tudo o que têm hoje no Chrome.

Abram o menu deste novo browser e na lista de opções presentes, procurem a que tem o nome Extensões. Esta dará acesso à área de gestão de extensões que estão instaladas no Edge.

No novo separador que for aberto vão ver a lista de extensões já instaladas no novo browser. Esta deverá estar vazia, mas caso não esteja podem gerir as presentes, acedendo à configuração ou fazendo a desinstalação.

Preparar o Edge para esta mudança

Para ativarem a instalação de extensões de outras lojas devem encontrar do lado esquerdo, em baixo, a opção Permitir extensões de outras lojas. Caso não esteja ativa, devem colocar o interruptor para a posição ligada.

Assim que fizerem esta alteração, o Edge irá necessitar de interagir com o utilizador. Irá pedir que confirmem que querem mesmo aceder a extensões de outras lojas, devendo por isso ser escolhida a opção Permitir.

Agora que o Edge está configurado da forma pretendida, é hora de acederem à loja de extensões do Chrome. Se preferirem, podem usar qualquer outra loja de um browser baseado no Chromium.

Esta está presente no endereço chrome.google.com/webstore e agrupa todas as extensões existentes para o browser da Google.

Microsoft permite instalar do Chrome

Uma vez ai, só precisam de escolher a extensão que querem ter no Edge e escolher depois a opção Instalar. De imediato esta vai ser colocada a funcionar no novo browser da Microsoft.

Esta é uma função importante porque permite uma transição mais simples para este novo browser. De forma transparente, podem ter o browser da Microsoft de forma igual e assim prontos a serem usados.