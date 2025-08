Microsoft 365 já está OK com as regras de proteção de dados da UE

Após preocupações anteriores sobre violações de privacidade, a Comissão Europeia negociou com a Microsoft para reformar práticas de tratamento de dados pessoais associados ao uso do Microsoft 365 nas instituições públicas da UE.

Microsoft 365: infrações identificadas na Decisão de 2024 da AEPD

Segundo comunicado da CNPD, após ter recebido um relatório de conformidade em dezembro de 2024, a Autoridade Europeia de Proteção de Dados (AEPD), realizou vários debates com os serviços da Comissão para obter os esclarecimentos necessários.

Nessa base, e em especial na sequência da carta da Comissão de 3 de julho de 2025 sobre medidas adicionais aplicadas e programadas pela Comissão e pela Microsoft, a AEPD concluiu, na sua carta de 11 de julho, que as infrações identificadas na Decisão de 2024 da AEPD foram corrigidas.

Limitação da finalidade Definiu claramente os tipos de dados tratados e as finalidades, assegurando que a Microsoft e os subcontratantes só processam dados conforme instruções específicas e apenas para fins públicos legítimos.

Transferências internacionais Restringiu e regulou as transferências de dados para fora do EEE, exigindo decisões de adequação ou derrogações legais, com base em regras rigorosas e instruções vinculativas à Microsoft.

Divulgações e notificações Estabeleceu que apenas a legislação da UE ou de Estados-Membros pode exigir a não notificação ou divulgação de dados. Regras semelhantes aplicam-se a países terceiros com proteção equivalente.



A Comissão disponibilizou estas melhorias no acordo com a Microsoft para outras instituições, órgãos e organismos da UE que utilizam o Microsoft 365, promovendo um padrão comum de conformidade com as regras de proteção de dados europeias.

A AEPD sublinha, no entanto, que esta resolução diz respeito apenas às disposições específicas do Regulamento (UE) 2018/1725 analisadas no processo, não constituindo uma confirmação da conformidade geral da Comissão com a totalidade do regulamento.