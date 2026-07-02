Microsoft admite que Windows 11 enchia o disco em segredo

Todos sabem que o Windows 11 não tem estado isento de problemas. As atualizações trazem situações complicadas, muitas disfarçadas de soluções. Agora, a Microsoft confirmou que uma funcionalidade integrada do Windows 11 estava a consumir dezenas de gigabytes de armazenamento devido a um bug.

Microsoft admite problema no Windows 11

A Microsoft reconheceu oficialmente um problema no Windows 11, que estava a consumir enormes quantidades de espaço de armazenamento sem que muitos utilizadores se apercebessem. A empresa confirmou que uma funcionalidade integrada do sistema operativo, conhecida como Gestor de Acesso a Capacidades (CAM), podia gerar ficheiros que cresciam descontroladamente, atingindo dezenas de gigabytes em algumas instalações.

O bug foi descoberto após o lançamento da atualização opcional KB5095093 para o Windows 11 24H2 e 25H2. Embora a Microsoft não tenha inicialmente mencionado este problema nas notas da atualização, adicionou posteriormente informações que confirmam que a correção inclui uma solução para melhorar a utilização do espaço em disco relacionado com esta funcionalidade.

Nos últimos meses, vários utilizadores relataram comportamentos invulgares nos seus computadores. O principal culpado era um ficheiro de sistema responsável por gerir determinadas permissões e acessos de aplicações. Em vez de manter um tamanho razoável, este ficheiro podia crescer a níveis desproporcionais, ocupando uma quantidade significativa de espaço de armazenamento.

Sistema enchia o disco em segredo

Segundo os utilizadores, o ficheiro consumiu quase 70 GB de espaço nos seus computadores. A publicação recebeu o apoio de dezenas de pessoas que afirmaram ter enfrentado exatamente o mesmo problema, demonstrando que não se tratava de um caso isolado.

Com o surgimento de mais relatos em várias comunidades e sites especializados, a pressão sobre a Microsoft para investigar a origem do problema aumentou. A empresa confirmou finalmente que identificou a causa e que a correção já está a ser implementada através da atualização KB5095093 do Windows 11.

Além desta correção, o KB5095093 também introduz outras melhorias menores. Entre elas, o desempenho otimizado do Explorador de Ficheiros ao montar imagens de disco e uma alteração no painel de emojis do Windows, onde o GIPHY substitui o Tenor como fornecedor de GIFs padrão. Os que notaram uma perda inexplicável de espaço livre no Windows 11 nos últimos meses, esta atualização pode restaurar a normalidade e evitar que o problema volte a ocorrer.