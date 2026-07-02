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Porque não pode amassar as embalagens do sistema Volta? Resposta a esta e outras dúvidas

· Notícias 20 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Danny says:
    2 de Julho de 2026 às 10:41

    A única vantagem que vejo é trazer embalagens de Espanha e arrecadar 10 cêntimos de borla.

    Responder
    • Sail says:
      2 de Julho de 2026 às 10:57

      Não vai funcionar 😛 As embalagens compradas em Espanha não têm o símbolo “volta” portanto não vão ser aceites na maquina pois isto só existe em Portugal 😛

      Responder
      • Danny says:
        2 de Julho de 2026 às 11:06

        Não? Sério? Então estás muito mal informado, sim exitem embalagem Espanha com o símbolo volta e funcionam cá.

        Responder
        • B@rão Vermelho says:
          2 de Julho de 2026 às 11:18

          E se um gajo retirar um código de barras e fazer cópias e colar em garrafas que não pagaram taxas, será que enganamos a máquina? 🙂 🙂

          Responder
      • Filipe says:
        2 de Julho de 2026 às 11:23

        O que interessa é o código de barras, existe pessoal a imprimir folhas A4 cheios de código de barras e colam por cima de outros para ter direito aos 0.10€.

        Hehe

        Responder
    • orelhas says:
      2 de Julho de 2026 às 11:28

      além disso, também tiro fotocopia aos rótulos de alguns produtos e colo em embalagens similares, até frascos de salsichas as máquinas comem. estou a contribuir bastante para a reciclagem e ainda me pagam, assim gosto!

      Responder
  2. Rui says:
    2 de Julho de 2026 às 10:51

    Fui pela primeira vez entregar 4 garrafas a um ponto volta. Entreguei 4 garrafas devolveram-me o valor de 3. Todas as garrafas estavam nas devidas condições e tinham o simbolo volta. Cheira-me a esquema para arrecadar alguns milhões com falhas como a que tive. Como posso reclamar da máquina que não assumiu as 4 garrafas?

    Responder
    • Yuri bezmenov - primeira fase says:
      2 de Julho de 2026 às 11:12

      Cheira-te. Extorquir milhões ás pessoas é a única finalidade do Volta.

      Responder
    • B@rão Vermelho says:
      2 de Julho de 2026 às 11:20

      Aconteceu o mesmo comigo, talvez o limite é de 3 garrafas da mesma bebida por pessoa, 🙂 🙂 🙂
      Isto é só mais uma forma de me virem ao bolso, eu já fazia reciclagem quando era de borla e agora tenho de pagar e ser roubado pela máquina.

      Responder
  3. naodou says:
    2 de Julho de 2026 às 10:53

    O estado que me explique porque posso na Alemanha entregar garrafas amassadas?

    Responder
    • Danny says:
      2 de Julho de 2026 às 11:11

      É simples, assim a probabilidade de haver menos devoluções é maior

      Responder
    • B@rão Vermelho says:
      2 de Julho de 2026 às 11:16

      Eu acredito que no futuro também se possa, entendo eu pelo que acabei de ler, que como neste momento há as duas versões, garrafas com taxa paga e outras que não por esse motivo as garrafas para serem identificadas corretamente tem de estar na sua forma original, mas atenção é a interpretação que faço da leitura do texto.
      Eu já fazia a separação e agora tenho de pagar para fazer a separação, e a dias dei um almoço aqui em casa e fui reciclar 4 garrafas de uma bebida popular e em todas paguei a taxa mas a máquina só aceitou 3, e agora, os 10 cêntimos foram para os bolsos de alguém que não os meus.

      Responder
  4. NuTapum says:
    2 de Julho de 2026 às 10:57

    Parabéns. Esta foi a melhor maneira que inventaram para as pessoas deixarem de beberem refrigerantes.

    Responder
  5. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    2 de Julho de 2026 às 11:10

    Não use o Volta, ajude os necessitados.
    Deixe as garrafas e latas no chão para que os sem abrigo as possam recolher e depositar no Volta.

    Responder
  6. Berto says:
    2 de Julho de 2026 às 11:12

    No site oficial deveria estar o estado da máquina, aqui na minha zona de 4 apenas 1 funciona

    Responder
  7. J says:
    2 de Julho de 2026 às 11:14

    Para mim, que já reciclava, isto é só patético.
    Passo a explicar.
    Antes comprimia as garrafas que ficavam armazenadas no caixote da reciclagem que, quanto cheio, o seu conteúdo era depositado no ecoponto a 50 metros de casa.
    Agora tenho que manter as garrafas e latas intactas, com a natural ocupação de espaço. Em seguida deslocar-me até um ponto volta, onde deposito as garrafas e latas (mas não posso depositar toda a restantes reciclagem de plástico e embalagens!) e recebo o que paguei em forma de talão.
    Passo portanto a ter muito mais trabalho. A mim só me insentiva a deixar de reciclar, quero lá saber dos 0,10 €.
    Como li alguém…. vou passar a fazer caridade, deito no chão as garrafas e latas intactas e os pobres que recolham e ganhem os 0,10 €.

    Responder
  8. Eu says:
    2 de Julho de 2026 às 11:14

    Não se pode amassar pelo simples facto do sistema ser uma porcaria que não tem nada de ecológico!

    É apenas mais um grande negócio:
    – para quem adquiriu as máquinas e as vendeu ao Estado;
    – para quem gere esta rede de saque de dinheiro ao Zé Povinho (vejam a quantidade de tachos e tachinhos criados);
    – para quem vai fazer a manutenção de todos esses equipamentos;
    – e, claro, para as grandes superfícies e supermercados que vão usufruir da “Volta” à loja impingida aos seus clientes.

    Onde está a ecologia disto? No lixo!

    Pois, aqui o interesse ecológico é nulo, ou quase nulo. Pelo menos, não é o motivo principal deste sistema.
    Senão vejamos:
    – estas máquinas consomem energia para fazer todo o processamento;
    – emitem talões em papel;
    – as pessoas têm de armazenar as embalagens intactas (mais espaço desperdiçado e, se falhar a leitura azar, lá se perdeu o valor do “depósito” e vai mais uma viagem até ao ecoponto);
    – duplicação de recursos no tratamento das embalagens equivalentes (já existiam os ecopontos), logo maior gasto energético e consequente aumento da poluição, por motivos ecológicos!?

    Tudo isto é um completo “non sense” em termos ecológicos, e só faz sentido nas cabecinhas dos nossos “desgovernantes” e chico-espertos do sistema, para sacar mais uns dinheiritos!

    Responder
  9. Asterisco Vaidozo * says:
    2 de Julho de 2026 às 11:23

    “Se a máquina acaba por comprimir a garrafa ou a lata assim que a aceita, porque é que o consumidor não pode entregá-la já amassada”

    “A explicação da SDR Portugal é técnica. Antes de aceitar qualquer embalagem, a máquina tem de fazer uma leitura ótica rigorosa, que confirma a forma, as dimensões, o peso e o material do recipiente, além do símbolo “Volta” e do código de barras.”

    Ok, e o próximo passo, a seguir à máquina, qual é?

    Aproveitar o plástico/metal/alumínio para fabricar novos itens, correcto?
    Se sim, qual a diferença entre esta máquina e os ecopontos?
    Uma forma “inteligente” de sacar 10 cents ao Zé.

    Responder

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