Porque não pode amassar as embalagens do sistema Volta? Resposta a esta e outras dúvidas
Passaram-se poucas semanas desde que as garrafas e latas em Portugal passaram a ter um depósito de 10 cêntimos, reembolsável na devolução, por via do sistema Volta. A entidade que gere o sistema diz que os resultados são excelentes. A DECO discorda, em parte, porque muita gente ainda não sabe como recuperar o dinheiro. Explicamos o que está a acontecer e como o sistema realmente funciona.
Os números da SDR
O Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), conhecido pelo nome Volta, arrancou a 10 de abril e já ultrapassou os 10 milhões de embalagens devolvidas, segundo dados oficiais divulgados em meados de junho.
A rede conta já com mais de 2500 pontos automáticos espalhados por Portugal continental, Açores e Madeira, com mais de 90% da infraestrutura prevista a estar operacional logo no primeiro dia.
Entretanto, o objetivo é que esta cresça para cerca de 3000 pontos nos próximos meses, complementados por 50 quiosques Volta em zonas de forte movimento de restauração e hotelaria.
Os dados mostram ainda que os portugueses devolvem mais embalagens ao fim de semana, sobretudo aos domingos, o que a SDR interpreta como sinal de que o hábito está a entrar nas rotinas das pessoas.
Para Leonardo Mathias, presidente da SDR Portugal, este arranque foi feito "com uma infraestrutura muito robusta" e os primeiros sinais são claramente positivos, apesar de reconhecer que qualquer sistema deste tipo atravessa naturalmente uma fase de aprendizagem.
DECO em defesa do consumidor
Dando voz à confusão das pessoas, a associação portuguesa de defesa do consumidor considera que a comunicação em torno do Volta falhou logo à partida.
Segundo a jurista do departamento jurídico e económico da DECO, Susana Correia, a informação só começou a chegar às pessoas de forma consistente depois de o sistema já estar em funcionamento e, volvidos dois meses, ainda há quem não saiba, por exemplo, que tem direito a pedir o reembolso em dinheiro.
Devido a este desconhecimento, muitos consumidores continuam a encarar o depósito de 10 cêntimos como um imposto ou uma taxa, quando se trata de um valor totalmente reembolsável.
A SDR Portugal admite que estas dúvidas são normais numa fase de arranque e garante que está a reforçar a comunicação e o esclarecimento no terreno.
Afinal, como funciona o sistema Volta?
Vale a pena esclarecer, de forma simples, as regras principais:
- Quais embalagens são abrangidas?
Garrafas e latas de bebidas de uso único, de plástico, metal ou alumínio, com capacidade inferior a três litros.
- Como identificar?
As embalagens têm de ter o símbolo "Volta" visível e o código de barras legível.
- Em que estado devem estar?
Vazias, sem estarem amolgadas ou amachucadas e, no caso das garrafas, com a tampa colocada.
- Onde devolver?
Em qualquer ponto ou quiosque Volta, independentemente de onde a embalagem foi comprada, incluindo embalagens de cafés, restaurantes ou bares.
- Como é feito o reembolso?
Através de vale convertível em dinheiro, desconto no ponto de venda, carregamento num cartão de fidelização, doação a instituições sociais ou soluções digitais ainda em desenvolvimento.
Ainda sobre o reembolso, a jurista da DECO, Susana Correia, confirmou, em declarações à Lusa, que a devolução em dinheiro não pode ser excluída caso seja essa a opção do consumidor.
Nunca pode ser afastada a hipótese [da devolução] do dinheiro, se for essa a vontade do cliente.
Nos pontos de recolha automática instalados em estabelecimentos de retalho, o consumidor pode não receber o dinheiro diretamente no equipamento. Contudo, nesses casos, a máquina emite um talão que pode ser convertido em numerário ao balcão da loja.
Pergunta que não cala: porque é que a embalagem não pode ser amassada?
Esta é talvez uma das dúvidas mais comuns e a que mais gera indignação nas redes sociais. Se a máquina acaba por comprimir a garrafa ou a lata assim que a aceita, porque é que o consumidor não pode entregá-la já amassada, tendo de guardar todas as embalagens num saco que ocupa demasiado espaço em casa ou no carro?
A explicação da SDR Portugal é técnica. Antes de aceitar qualquer embalagem, a máquina tem de fazer uma leitura ótica rigorosa, que confirma a forma, as dimensões, o peso e o material do recipiente, além do símbolo "Volta" e do código de barras.
Uma embalagem amassada, deformada ou danificada pode comprometer essa leitura e impedir a validação, travando automaticamente a devolução dos 10 cêntimos.
Sistema está em fase de transição
Um dos pontos que mais gera confusão é o facto de coexistirem no mercado embalagens com e sem o símbolo Volta, consoante os stocks anteriores ao arranque do sistema vão sendo substituídos pelos novos produtos.
Só as embalagens com o símbolo pagam depósito e só essas são aceites nos pontos de devolução; as restantes devem continuar a seguir o caminho habitual, para o ecoponto amarelo.
A convivência temporária entre os dois tipos de embalagem tem gerado situações de confusão, especialmente na restauração, onde o depósito pode acabar por ser cobrado indevidamente em produtos ainda fora do sistema.
Esta fase de transição decorrerá até 9 de agosto, altura em que o sistema Volta deverá estar já mais claro e entranhado no dia a dia das pessoas.
A única vantagem que vejo é trazer embalagens de Espanha e arrecadar 10 cêntimos de borla.
Não vai funcionar 😛 As embalagens compradas em Espanha não têm o símbolo “volta” portanto não vão ser aceites na maquina pois isto só existe em Portugal 😛
Não? Sério? Então estás muito mal informado, sim exitem embalagem Espanha com o símbolo volta e funcionam cá.
E se um gajo retirar um código de barras e fazer cópias e colar em garrafas que não pagaram taxas, será que enganamos a máquina? 🙂 🙂
O que interessa é o código de barras, existe pessoal a imprimir folhas A4 cheios de código de barras e colam por cima de outros para ter direito aos 0.10€.
Hehe
além disso, também tiro fotocopia aos rótulos de alguns produtos e colo em embalagens similares, até frascos de salsichas as máquinas comem. estou a contribuir bastante para a reciclagem e ainda me pagam, assim gosto!
Fui pela primeira vez entregar 4 garrafas a um ponto volta. Entreguei 4 garrafas devolveram-me o valor de 3. Todas as garrafas estavam nas devidas condições e tinham o simbolo volta. Cheira-me a esquema para arrecadar alguns milhões com falhas como a que tive. Como posso reclamar da máquina que não assumiu as 4 garrafas?
Cheira-te. Extorquir milhões ás pessoas é a única finalidade do Volta.
Aconteceu o mesmo comigo, talvez o limite é de 3 garrafas da mesma bebida por pessoa, 🙂 🙂 🙂
Isto é só mais uma forma de me virem ao bolso, eu já fazia reciclagem quando era de borla e agora tenho de pagar e ser roubado pela máquina.
O estado que me explique porque posso na Alemanha entregar garrafas amassadas?
É simples, assim a probabilidade de haver menos devoluções é maior
Eu acredito que no futuro também se possa, entendo eu pelo que acabei de ler, que como neste momento há as duas versões, garrafas com taxa paga e outras que não por esse motivo as garrafas para serem identificadas corretamente tem de estar na sua forma original, mas atenção é a interpretação que faço da leitura do texto.
Eu já fazia a separação e agora tenho de pagar para fazer a separação, e a dias dei um almoço aqui em casa e fui reciclar 4 garrafas de uma bebida popular e em todas paguei a taxa mas a máquina só aceitou 3, e agora, os 10 cêntimos foram para os bolsos de alguém que não os meus.
Parabéns. Esta foi a melhor maneira que inventaram para as pessoas deixarem de beberem refrigerantes.
Certo, porque as garrafas de água são excluídas disto…
Santa ignorância…
As latas de cervejas também têm…
Não use o Volta, ajude os necessitados.
Deixe as garrafas e latas no chão para que os sem abrigo as possam recolher e depositar no Volta.
No site oficial deveria estar o estado da máquina, aqui na minha zona de 4 apenas 1 funciona
Para mim, que já reciclava, isto é só patético.
Passo a explicar.
Antes comprimia as garrafas que ficavam armazenadas no caixote da reciclagem que, quanto cheio, o seu conteúdo era depositado no ecoponto a 50 metros de casa.
Agora tenho que manter as garrafas e latas intactas, com a natural ocupação de espaço. Em seguida deslocar-me até um ponto volta, onde deposito as garrafas e latas (mas não posso depositar toda a restantes reciclagem de plástico e embalagens!) e recebo o que paguei em forma de talão.
Passo portanto a ter muito mais trabalho. A mim só me insentiva a deixar de reciclar, quero lá saber dos 0,10 €.
Como li alguém…. vou passar a fazer caridade, deito no chão as garrafas e latas intactas e os pobres que recolham e ganhem os 0,10 €.
Não se pode amassar pelo simples facto do sistema ser uma porcaria que não tem nada de ecológico!
É apenas mais um grande negócio:
– para quem adquiriu as máquinas e as vendeu ao Estado;
– para quem gere esta rede de saque de dinheiro ao Zé Povinho (vejam a quantidade de tachos e tachinhos criados);
– para quem vai fazer a manutenção de todos esses equipamentos;
– e, claro, para as grandes superfícies e supermercados que vão usufruir da “Volta” à loja impingida aos seus clientes.
Onde está a ecologia disto? No lixo!
Pois, aqui o interesse ecológico é nulo, ou quase nulo. Pelo menos, não é o motivo principal deste sistema.
Senão vejamos:
– estas máquinas consomem energia para fazer todo o processamento;
– emitem talões em papel;
– as pessoas têm de armazenar as embalagens intactas (mais espaço desperdiçado e, se falhar a leitura azar, lá se perdeu o valor do “depósito” e vai mais uma viagem até ao ecoponto);
– duplicação de recursos no tratamento das embalagens equivalentes (já existiam os ecopontos), logo maior gasto energético e consequente aumento da poluição, por motivos ecológicos!?
Tudo isto é um completo “non sense” em termos ecológicos, e só faz sentido nas cabecinhas dos nossos “desgovernantes” e chico-espertos do sistema, para sacar mais uns dinheiritos!
“Se a máquina acaba por comprimir a garrafa ou a lata assim que a aceita, porque é que o consumidor não pode entregá-la já amassada”
“A explicação da SDR Portugal é técnica. Antes de aceitar qualquer embalagem, a máquina tem de fazer uma leitura ótica rigorosa, que confirma a forma, as dimensões, o peso e o material do recipiente, além do símbolo “Volta” e do código de barras.”
Ok, e o próximo passo, a seguir à máquina, qual é?
Aproveitar o plástico/metal/alumínio para fabricar novos itens, correcto?
Se sim, qual a diferença entre esta máquina e os ecopontos?
Uma forma “inteligente” de sacar 10 cents ao Zé.