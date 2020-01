Afinal o WhatsApp não vai ter publicidade! Pelo menos por agora

Apesar da maioria dos utilizadores não gostar, a decisão de trazer publicidade para o WhatsApp parecia uma certeza. O Facebook queria monetizar esta sua ferramenta e por isso resolveu tentar seguir este caminho.

De acordo com as mais recentes informações, este poderá não ser já o cenário e muito terá mudado. Não é ainda que a publicidade chega ao WhatsApp, ficando a dúvida se esta é uma decisão final.

Afinal não vai haver publicidade no WhatsApp

Foi no final de 2018 que um alto quadro do Facebook confirmou o futuro do WhatsApp. Este passaria a apresentar publicidade, ainda que apenas na área dos Estados, garantido assim a monetização desta app e deste serviço.

Os trabalhos foram de imediato iniciados, nunca tendo chegado a ser mostrado qualquer produto final. Agora, e segundo informações recolhidas pelo Wall Street Journal, estes trabalhos foram interrompidos.

Há vários meses que a equipa criada para identificar a melhor forma de apresentar publicidade foi desmantelada e estes trabalhos colocados em pausa. O impacto é de tal forma grande que todo o código produzido foi removido da app e deixo de estar acessível.

O Facebook quer que este serviço se foque nas empresas

Claro que o Facebook não parou de procurar formas de tornar o WhatsApp como uma fonte de rendimento. O seu foco mudou para a criação de ferramentas para se ajustar às necessidades das empresas e dos negócios.

Assim, deverá surgir em breve um rol de novidades nesta área. Será a forma deste serviço se ajustar e fornecer uma forma de comunicação com os clientes, enquanto permite que estes façam a gestão de contactos.

Depois da saída dos seus fundadores por discordar da forma como o WhatsApp estava a ser gerido, esta é mais uma mudança importante. Curiosamente fica a dúvida se este é um fim definitivo ou apenas uma pausa. Por agora deverá ficar parado, mas quem sabe um dia retorna.