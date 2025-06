Ecrã Azul da Morte do Windows desaparece ao fim de 40 anos! Microsoft revelou o novo

Após quase 40 anos de serviço dedicado, o Blue Screen of Death do Windows vai finalmente reformar-se! Isto não significa que o Windows não irá voltar a bloquear, algo que ninguém quer, mas a Microsoft está a lançar uma nova versão do Ecrã Azul da Morte do Windows, atualizada, mais moderna e útil.

É um item especial e essencial para os utilizadores do Windows, que geralmente não gostam de o ver. Falamos do ecrã azul da morte (BSOD), que alerta para uma falha do sistema desde há muito tempo. O design deste painel evoluiu ao longo do tempo, mas durante algumas gerações exibiu um rosto triste acompanhado de uma frase de texto e do nome do erro. E, claro, a cor de fundo é azul!

A Microsoft já tinha ponderado fazer mudanças mais radicais no famoso aviso, mas desta vez é a decisão certa. Em algum momento deste verão, uma atualização do Ecrã Azul da Morte irá mudar o painel de aviso de azul para preto, com uma mensagem a informar que o PC encontrou um problema e que precisa de ser reiniciado.

A página preserva o código de erro e adiciona o driver do sistema responsável pela falha. O objetivo é informar melhor os utilizadores e administradores sobre a causa da falha, sem a necessidade de extrair e analisar um ficheiro de falha complexo. A interface mais simplificada faz lembrar a bem conhecida interface de atualização do sistema operativo da Microsoft.

A Microsoft revelou tratar-se de esclarecer de forma clara as coisas e fornecer melhores informações aos utilizadores. Querem que estes consigam identificar mais rapidamente a causa base dos problemas e corrigi-los de forma mais eficaz.

Trata-se também de ter indicações mais claras do que correu exatamente mal e se é um problema do Windows ou algo mais. A cor deste novo ecrã negro da morte é, em todo o caso, perfeitamente adequada à situação.

Apesar do Windows perder um dos seus elementos mais conhecidos e icónicos, os utilizadores certamente que agradecem e aceitam a mudança. Tudo ficará mais simples e mais claro, com informações precisas sobre as causas dos problemas.