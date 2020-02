Pequenos focos de tensão, alguns indícios ao redor do mundo, começam a dar a entender que o problema pode ter uma escala nunca antes vista. O Coronavírus já fez mais de 2.300 mortos e apareceram já 78 mil infetados. Um, ao que parece, é português e encontra-se a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena ao largo da costa do Japão. Na Ucrânia, bastou um email falso que foi produzido para trazer a violência às ruas.

Após as notícias fraudulentas, vários manifestantes bloquearam a chegada de evacuados da China.

Email falso coincide com os ucranianos evacuados da China

Um email que parecia vir do ministério da saúde da Ucrânia contendo informações falsas sobre casos de coronavírus no país levou a vários protestos violentos entre manifestantes e a polícia.

Segundo informações veiculadas pelo governo, o email teve origem fora da Ucrânia. Alegadamente, as informações nessa correspondência referiam falsamente a existência de cinco casos de coronavírus no país. Na realidade, houve zero casos relatados do vírus na Ucrânia.

Contudo, este email foi enviado no mesmo dia em que os evacuados da China desembarcaram no país. Com tal coincidência de acontecimentos, muitos residentes ucranianos protestaram contra a chegada dos evacuados e bloquearam as estradas que levavam às instalações médicas. A tensão foi crescente, ao ponto de nalguns casos os autocarros que transportavam os evacuados fossem atingidos e algumas janelas foram partidas.

Governo da Ucrânia não quer perder o controlo da situação

Para tentar acalmar os cidadãos, o Centro de Saúde Pública da Ucrânia divulgou uma declaração dizendo que os relatos de cinco casos de coronavírus eram falsos. A situação exigiu mesmo que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicasse um post no Facebook a dizer que os evacuados eram todos saudáveis ​​e que ficariam em quarentena durante as próximas duas semanas fora de casa.

Além disso, Zelensky também pediu aos cidadãos para não impedirem a chegada desses compatriotas.

Assim, a tensão deu-se por razões e números falsos. Isto porque houve apenas dois casos confirmados de ucranianos com o coronavírus. Contudo, estes estão entre muitos que foram infetados enquanto estavam no navio de cruzeiro ancorado na costa do Japão. Segundo o BuzzFeed News, estes ucranianos recuperaram-se totalmente.

Confirmado primeiro português infetado com o novo coronavírus

Conforme foi dado a conhecer pelo SOL, o português infetado é canalizador há cinco anos no navio. Ao que tudo indica, este realizou as análises na passada quinta-feira e soube agora que estava infetado. O cidadão português encontra-se isolado dos restantes passageiros, segundo a mesma fonte.

O assunto parece estar cada vez mais a ser pesquisado online. De tanto se ler informações sobre o Coronavírus, as pessoas começam a não distinguir o real do falso. Sites e publicações falsas querem atrair os mais incautos com informações erradas. As redes sociais Facebook e Twitter estão mal equipadas para lidar com eventos de notícias globais.

A rápida alteração do comportamento das pessoas inunda as redes e geram diferentes comportamentos nos utilizadores que acompanham estas redes.