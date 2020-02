A apresentação dos novos Galaxy S20 mostraram que a Samsung apostou muito forte em algumas áreas chave no campo dos smartphones. Se a fotografia foi algo óbvio, há outras áreas onde esta novidade e qualidade está também presente.

Um novo teste a este smartphone veio agora mostrar que o ecrã do S20 Ultra está próximo da perfeição. É o que de melhor a tecnologia pode oferecer em termos tecnológicos. Assim, bateu todos os recordes nos testes da DisplayMate.

Um ecrã único no Galaxy S20 Ultra

O ecrã do Galaxy S20 Ultra apresenta-se com 6,9 polegadas e com tecnologia Dynamic AMOLED. Para além de uma taxa de refrescamento de 120 Hz, consegue dar uma elevada taxa de densidade de pixels, o que garante imagens perfeitas e de excelente qualidade.

Ao ser testado pela DisplayMate, o Galaxy S20 Ultra marcou um novo ponto nesta categoria, sobretudo ao igualar ou bater qualquer outro smartphone que antes tinha sido avaliado. Foram 12 as categorias onde teve uma nova de excelência, conforme se pode ver abaixo.

Este Samsung está perto da perfeição

Com uma nova A+, este smartphone da Samsung obteve notas de exceção em categorias como a mais alta precisão absoluta de cores, o maior brilho de exibição de cores e a maior gama de cores nativas.

Ao ser comparado com o S10 Plus, destacou-se como muito melhor em muitas categorias chave. Tem principalmente uma área 23% maior, uma taxa de refrescamento superior e uma visibilidade muito melhor na rua, graças a um ecrã 14% mais brilhante.

As melhorias batem qualquer outro smartphone

Esta melhoria veio da forma como a Samsung melhorou aspetos da qualidade da imagem. Tal como aconteceu com o Galaxy Note 10, este novo modelo conta com calibração de precisão de fábrica, colocando a qualidade de imagem e precisão de cor num patamar “visualmente indistinguível da perfeição“.

Este primeiro teste veio provar o que as primeiras análises já o indicavam. O ecrã do S20 Ultra está decerto perto da perfeição e é atualmente o melhor que a tecnologia pode oferecer aos utilizadores.