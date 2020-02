As atualizações do Windows 10 têm atravessado uma fase complicada. São demasiadas as que trazem problemas aos utilizadores e que os impedem de usar o sistema da Microsoft em todo o potencial.

Estes problemas surgem tanto nas correções de segurança como nas grandes atualizações. Foi precisamente isso que aconteceu na última atualização do Windows 10, com demasiados utilizadores a queixarem-se. A Microsoft resolveu já o problema, de forma definitiva e segura.

Novos problemas no Windows 10

A atualização mensal de segurança do Windows trouxe muitas correções de problemas. Estes eram críticos e colocavam em causa a segurança dos utilizadores. No caso do Windows 10, trouxe também uma surpresa negativa e que muitos não queriam presente.

Do que tem sido revelado, e provado por muitos utilizadores, esta atualização está a remover ficheiros das contas dos utilizadores. Na verdade, este estão a ser encaminhados para uma conta temporária, não sendo depois feita a mudança para a correta.

Uma atualização complicada para os utilizadores

Com todas as queixas presentes e provadas, a Microsoft resolveu tomar uma atitude para impedir que este problema alastrasse a mais utilizadores. Assim, removeu esta atualização dos seus servidores e deixou de a oferecer a todos os utilizadores do Windows 10.

Curiosamente, a KB4524244 foi removida não pelo comportamento anterior, mas sim por aparentemente trazer problemas no momento de reposição do PC. A Microsoft detetou igualmente problemas com alguns utilizadores, que estavam impossibilitados de usar esta função.

A decisão acertada da Microsoft para a segurança geral

O recomendado pela Microsoft para quem já instalou esta nova atualização e encontra problemas é sobretudo a sua remoção. Para isso devem aceder às Definições e encontrar a opção Atualizações e Segurança. Posteriormente, esta deverá estar no Histórico de atualizações.

Esta é a melhor opção da Microsoft para este problema. No entanto, mostra que os problemas continuam e que o Windows 10 necessita de uma maior atenção nas atualizações. Estas são essenciais aos utilizadores para a sua segurança.