Há muito que se fala da supremacia da Tesla face a outras marcas automóveis. Em termos tecnológicos a empresa americana tem dedicado muito do seu orçamento a criar propostas que melhorem sobretudo os seus carros elétricos.

Em área como a condução autónoma a Tesla tem já propostas próprias e prestes a chegar ao mercado. Uma análise profunda do seu hardware revelou agora uma realidade. A Tesla está 6 anos à frente da Toyota e Volkswagen na eletrónica.

Toyota e Volkswagen têm 6 anos de atraso

Este pode ser um valor que muitos podem considerar exagerado, mas a verdade é que a desmontagem e avaliação da tecnologia presente num Model 3 da Tesla revelou muito sobre este carro. Em particular, a tecnologia presente está anos à frente da concorrência.

Realizado pela Nikkei Business, este desmontar do carro da Tesla mostrou que a marca tem estado a apostar numa frente em que outras ainda nem sequer pensam ser possíveis num futuro próximo. Falamos naturalmente na condução autónoma e do computador que a Tesla criou.

A eletrónica domina a concorrência

Ao avaliarem o Hardware 3, nome dado ao computador da Tesla, este revelou ser algo único e que a concorrência dificilmente irá conseguir ter num futuro próximo. Um engenheiro presente, de uma marca concorrente, revelou que “não conseguiríamos fazer isso”.

Este tem dentro de si 2 processadores dedicados à IA, com capacidades elevadas. Estes foram criados pela marca e têm a controlar software próprio e criado também pela marca. Será dedicado à condução autónoma e ao sistema de entretenimento.

A Tesla domina uma parte do mercado

Curiosamente, e de acordo com esta avaliação, as marcas concorrentes só vão atingir este patamar dentro de 6 anos. Assim, marcas como a Toyota ou a Volkswagen só vão ter propostas similares eventualmente em 2025.

Curiosamente, este atraso parece ser propositado. As marcas querem manter as cadeias de distribuição intactas e não terem de investir os seus milhões a criar novas propostas nestas áreas. Assim, quem mais lucra acaba por ser a Tesla, com a sua inovação tecnológica.