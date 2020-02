Lexus vai lançar carro com autopiloto que dispensa as mãos ao volante

A Lexus está a trabalhar num carro de piloto automático em que o condutor nem necessita ter as mãos ao volante.

O carro será lançado já este ano e, pelas características, espera-se que seja um concorrente à altura dos veículos Tesla.

A competição pelo título de melhor carro autónomo está, aos poucos, a evidenciar-se.

Neste segmento temos a Tesla, como uma das marcas mais conhecidas, mas outros nomes, associados até aqui aos carros tradicionais, têm revelado os seus modelos que fazem uma frente justa aos carros de Elon Musk.

A marca da Toyota está a preparar um carro com piloto automático para ser lançado já em 2020. Através do sistema de autopiloto, o veículo será capaz de realizar mudanças de faixa e ultrapassagens, sem a necessidade de levar aos mãos ao volante.

Numa entrevista dada na semana passada, o presidente da Lexus, Koji Sato, referiu que o veículo será lançado este ano de 2020, e virá equipado com um novo dispositivo de direção automática Highway Teammate.

O sistema Highway Teammate tornará o carro capaz de trocar de faixas e realizar ultrapassagens. No entanto, tal como outros concorrentes, apenas funcionará em previamente mapeadas.

Sato adianta, no entanto, que este modelo será um “hands off but not eyes off. Ou seja, apesar de as mãos poderem estar fora do volante, os olhos devem continuar com a atenção focada na estrada.

O facto de ser possível não ter as mãos ao volante, já coloca este sistema à frente do autopiloto da Tesla, onde é obrigatório manter as mãos na direção.

Para já para já ainda não há mais informações oficiais acerca deste novo carro Lexus.

