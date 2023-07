Empresas americanas estão à procura de camionistas… num videojogo

É verdade que queremos associar o mundo real ao virtual, aproximando-os cada vez mais. Contudo, deixaremos ao seu critério: para que ano previa que uma empresa pudesse procurar camionistas para os seus camiões através de um videojogo?

Não sabemos quão longe apontou a sua previsão, mas, serve este artigo para partilhar que o ano chegou. A americana Schneider National, uma empresa de logística, está à procura de condutores para os seus camiões nas estradas virtuais do American Truck Simulator.

Segundo o Xataka, o videojogo permite que os jogadores conduzam camiões com as mesmas dimensões dos veículos que circulam nas estradas reais, além de envolver todo o tipo de dificuldades relacionadas com as manobras a que os veículos pesados estão sujeitos, a condução eficiente de um reboque, ou o transporte de carga de um local para outro, em tempo recorde.

Na sequência da pandemia e tendo em conta a grande procura por camionistas, nos Estados Unidos da América, a empresa contactou a empresa por detrás do "American Truck Simulator", com o objetivo de alargar e melhorar o seu programa de recrutamento.

Segundo a Schneider National, o jogo dá, aos condutores inexperientes, uma vantagem na formação. Aliás, a empresa ficou surpreendida, quando se apercebeu que muitos dos candidatos demonstravam competências de condução muito boas, acima do esperado - a grande maioria deles revelou dever parte da sua aprendizagem ao videojogo.

Agora, por servir também de campo de treino, o jogo está repleto de outdoors a promover ofertas de emprego. A par delas, estão instruções e um link para o site da Schneider National.