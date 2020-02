Se até há pouco tempo o 4K era a grande novidade nos smartphones, a verdade é que a nova geração de equipamentos virá já com possibilidade de gravar em 8K.

No entanto, quanto espaço irá ser necessário para gravar um vídeo nesta resolução?

Com o lançamento da série S20 da Samsung, assistimos a um grande salto qualitativo no que toca a fotografia e vídeo. Se o conjunto de câmaras destes equipamentos vieram trazer novas funcionalidades, também no vídeo assistimos a uma novidade, com a introdução da gravação em 8K a 24 fps.

Atualmente ainda poucas televisões conseguem reproduzir nesta resolução. No entanto, esta deverá passar a ser muito em breve um standard nos equipamentos de gama alta.

Com este salto tecnológico na gravação de vídeo, surge também algo que poderá ser um problema para muitos utilizadores, o espaço que irá ocupar.

Quanto espaço ocupa a gravação de um vídeo em 8K?

Segundo os números oficiais da Samsung, um vídeo de um minuto captado em 8K deverá ocupar cerca de 600 MB utilizando o Codec HEVC. Tendo em conta que um vídeo em 4K gravado com o Samsung S10+ ocupa cerca de 350 MB, podemos perceber que o tamanho dos ficheiros “apenas” duplica. Este resultado era algo que não era expectado, uma vez que os valores de pixeis quadruplicam.

No entanto, este novo equipamento da Samsung, tal como é habitual, terá uma limitação de tempo de gravação de 5 minutos. Embora hajam alterações de processador entre a versão Exynos e Snapdragon, o tempo máximo de gravação em 8K não será afetado.

Este é um procedimento também já utilizado em dispositivos anteriores aquando a gravação em 4K. Através de uma limitação do tempo de gravação, procura-se reduzir a probabilidade de sobreaquecimento devido ao grande poder de processamento necessário para esta gravação. Deste modo, reduz-se a probabilidade de ver a memória do equipamento danificada.

Embora o resultado transmita uma enorme qualidade, esta deverá ser uma resolução que poucos utilizadores irão utilizar. Se por um lado a reprodução ainda está limitada a poucas televisões, o espaço ocupado será também um problema dado que com poucos minutos se gera uma grande quantidade de dados.