JMJ: Interceptados 19 drones pela Autoridade Aeronáutica Nacional

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. Para este evento, como é natural, a segurança é bastante apertada, mas mesmo assim há quem desafie a lei. A Autoridade Aeronáutica Nacional intercetou 19 drones não autorizados na terça-feira.

JMJ: Drones são proibidos em Zonas de Exclusão Aérea (ZEA)

A Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN), em conjunto com a Força Aérea, detetou e intercetou 19 drones não autorizados esta terça-feira na cidade de Lisboa. Os 15 drones foram detetados na zona do Parque Eduardo VII, durante as cerimónias do arranque da Jornada Mundial da Juventude.

Foram, também, intercetados outros quatro drones em Belém e junto da Nunciatura Apostólica, local o Papa Francisco ficará durante a sua estadia em Portugal.