O Windows 7 terminou no dia 14 de janeiro. De forma definitiva, a Microsoft encerrou todas as ações referentes a este sistema e acabou com as atualizações e correções de segurança para aquele que poderá ter sido o melhor sistema de todos os tempos.

Esta poderia ser uma verdade, caso não tivessem surgido recentemente problemas graves de segurança. A Microsoft resolveu agir nestes casos e lançar uma atualização extraordinária. Esta parece que não foi a única e agora surgiu novamente uma atualização. O problema agora está no Internet Explorer.

Há uma nova atualização para o Windows 7

O suporte para o Windows 7 deveria ter já terminado no início do ano. A Microsoft apenas deverá lançar atualizações para as empresas que estivessem ao abrigo do seu programa, que deveria ser pago e limitado no seu alcance.

A verdade é que a Microsoft viu-se obrigada a recuar e lançar correções de segurança urgentes e muito necessárias. Curiosamente, esta mesma atualização acabou por trazer outros problemas, menores, e que acabaram também por ser corrigidos.

Microsoft corrige problema no Internet Explorer

Uma nova correção acabou de ser lançada, para inesperadamente corrigir problemas graves no Internet Explorer. Estes estão principalmente na forma como este trata o JavaScript e outros elementos que podem estar nas páginas que podem ser encontradas na Internet.

Esta não é uma falha que afete exclusivamente o Windows 7. Já há alguns dias que existem igualmente outras atualizações e correções para os mais recentes sistemas operativos, ainda suportados. A nova correção pode ser encontrada diretamente na página de suporte da Microsoft.

Uma oferta de segurança para os utilizadores

Mesmo sendo uma atualização excecional, não é um ato único da Microsoft e muito menos exclusivo do Windows 7. Já anteriormente, com o Windows XP, a gigante do software tinha feito o meio quando surgiram problemas graves de segurança, como o WannaCry.

É recomendado aos utilizadores do Windows 7 que façam igualmente a instalação da atualização. No caso anterior o resultado não foi o esperado, mas o problema que resolve é bem mais importante que qualquer falha mínima que traga para os utilizadores.