Facebook poderá pagar aos utilizadores por gravações de voz

É sabido que as empresas com assistentes virtuais, como a Amazon, Google, Apple, Microsoft, guardam as gravações de voz de vários dispositivos. Além disso, como foi já provado, algumas permitem mesmo que terceiros transcrevam essas conversas. Nesse sentido, o Facebook diz que também vai querer essas gravações de voz, mas vai pedir aos utilizadores e até pagar por isso.

Mas antes de se entusiasmar com todo o dinheiro que pode ganhar, dizemos já que não é muito. Contudo, se realmente quer ir em frente, comece então a praticar e diga “Hey Portal”.

O Facebook tem uma aplicação de pesquisa de marketing chamado Viewpoints. Esta app existe para iOS e Android, mas não está disponível para já em Portugal. Apesar disso, é através desta app que será possível ganhar dinheiro.

Segundo informações, está já ativo um programa que se chama Pronunciations. Obviamente que o Facebook estará já a preparar uma evolução do seu dispositivo Portal. A ideia será tirar proveito deste seu “mal amado” dispositivo inteligente de chamadas com vídeo.

O utilizador poderá interagir com o Portal invocando as palavras gatilho “Hey Portal” seguido do primeiro nome de um dos seus amigos na sua lista de amigos. Segundo o Facebook, esta ação pode ser executada até 10 amigos e o utilizador terá de gravar cada declaração duas vezes.

Hey Portal, como se pode ganhar dinheiro?

Para tirar proveito desta plataforma terá de executar estas ações para completar um conjunto de gravações. Após essas tarefas, na app Viewpoints será creditado na sua conta 200 pontos. No entanto, não poderá levantar o dinheiro até ter pelo menos 1000 pontos.

Para alcançar essa totalidade de pontos, o utilizador terá de fazer até cinco conjuntos de gravações, que é o que está autorizado a fazer. No entanto, não vá comprar o novo Porsche ainda. 1000 pontos é equivalente a cerca de 5 dólares e poderá descontar esse valor através do PayPal.

O Facebook garante àqueles que vão participar que essas gravações não serão ligadas ao seu perfil no Facebook. Além disso, eles também reiteram que não irão partilham a atividade dos Viewpoints no Facebook e noutras aplicações relacionadas sem a sua permissão.

Melhorar a compreensão e a pronúncia dos utilizadores no Facebook Portal

O futuro avizinha-se mais falador com os dispositivos. Com esse foco, todas as empresas estão a aperfeiçoar as suas plataformas de assistentes virtuais. O Facebook quer com estas gravações melhorar o serviço do Portal. Contudo, ainda não há muito mais informação que esta e não se sabe muito mais deste programa.

Claro que para já não há em português, mas tendo em conta o foco, a fala, o idioma e as pronúncias, deverá também chegar a este ponto do planeta. Afinal, o português é a quinta língua mais falada na Internet.

Quando estiver disponível, poderá inscrever-se no programa Pronunciations se tiver 18 anos, e ter pelo menos 75 amigos. Como referido, para já ainda só está disponível nos Estados Unidos.