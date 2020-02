É cada vez mais difícil instalar o Windows 10 sem ter uma conta Microsoft

A Microsoft tem tentado trazer cada vez mais utilizadores para o Windows 10 e para os seus serviços. Para isso cria interligações entre estes e assim acaba por cativar de forma inequívoca os utilizadores.

Uma das mudanças que tinha já sido detetada nos EUA era a necessidade de uma conta Microsoft para instalar o Windows 10. Essa funcionalidade parece agora estar a ser alargada a outros mercados, preparando-se para ser global.

Windows 10 sem conta Microsoft é quase impossível

Com as mudanças que a Microsoft anda a trazer ao Windows 10, é cada vez mais difícil instalar este sistema sem uma conta Microsoft. A gigante do software quer dar aos utilizadores a ligação necessária entre o seu sistema e os seus serviços.

Isso é visto na forma como tenta que durante a instalação do Windows 10 seja associada uma conta Microsoft para o usar. Tem estado a esconder ou disfarçar a opção que permite a criação de utilizadores locais, algo que tem sido mal recebido pelos utilizadores.

Está a ser alargado a novos mercados e a novos utilizadores

Este foi um processo que foi inicialmente detetado no final do ano passado, ainda que de forma limitada e apenas nos EUA. Sempre que o PC está ligado à Internet, simplesmente é removida a opção de criação de conta local aos utilizadores. Agora, está a ser visto em outros mercados, em especial no europeu.

Claro que este não é um processo que tenha de ser definitivo. Caso seja desligado o acesso à Internet, será apresentada a opção de criação de um utilizador local. Há, no entanto, quem revele que na primeira utilização, com Internet, esta tentará ser convertida.

Sem Internet pode ter um utilizador local

Caso a conta seja associada a uma conta Microsoft, há sempre uma última opção que pode ser usada. É possível, a qualquer momento, converter uma conta Microsoft para uma conta local e assim ter tudo apenas no PC com Windows 10 e sem dependências de qualquer serviço.

A Microsoft tem reforçado com frequência as vantagens de usar uma associação online no Windows 10. A principal é mesmo o poder manter sincronizado todas as opções e definições, de forma automática e direta. Ainda assim, há ainda muitos que certamente não querem esta dependência.