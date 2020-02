O historial do e-tron não tem sido positivo. Mesmo sem ainda estar no mercado para entrega, o carro elétrico da Audi estava cada vez mais perto de ser uma realidade nas mãos dos consumidores.

Este não parece ser uma certeza no imediato, agora que a Audi confirmou que a sua produção está parada. As razões não foram declaradas, mas sabe-se que se devem aos fornecedores, e em especial de um dos componentes essenciais deste carro.

Problemas na produção do Audi e-tron

Desde que foi apresentado, que o Audi e-tron tem sido acompanhado de problemas. Estes nunca foram formalmente explicados e detalhados, mas a verdade é que têm atrasado a chegada do primeiro carro elétrico da Audi ao mercado e aos condutores que já o compraram.

Para além de problemas já identificados no software, a marca teve também de lidar com problemas com baterias e com a sua produção. A falta de componentes fez com que este elemento essencial não fosse produzido ao ritmo necessário que a marca necessitava.

Novamente falta de baterias para estes carros elétricos

Pois agora há novamente um problema com os fornecedores de peças para o Audi e-tron e que estão, novamente, a limitar a sua produção. A marca já assumiu este problema e confirmou que a produção do seu carro elétrico está parada.

O que a Audi não confirmou foi que componentes estavam a sofrer este atraso na entrega. No entanto, e quando questionada, não quis confirmar que não se tratavam das baterias. Assim, especula-se que o problema antes acontecido estará a repetir-se.

Fornecedores têm de acelerar produção deste componente

A marca alemã não é a única a padecer deste problema. O seu fornecedor, a LG Chem, tem estado com problemas com outros fabricantes. A Mercedes, a Hyundai e até a Jaguar já tiveram problemas com o volume de baterias necessário, tendo de interromper ou abrandar a produção.

Era já sabido que este elemento será essencial nos carros elétricos e no futuro desta indústria. Estas constantes falhas no fornecimento podem mostrar que há problemas na sua produção, sem que, no entanto, se saibam os fatores associados.