Alerta urgente! Windows 11 pode bloquear se estes certificados não forem atualizados

O Windows 11 tem um novo problema no horizonte. Esta é uma situação urgente e que terá um impacto grande. A Microsoft está a alertar para a expiração dos certificados de Inicialização Segura. Para dar ainda mais importância a esta situação, destaca as implicações, quais os sistemas em risco e como os novos certificados serão implementados.

A Microsoft alertou há alguns meses para a expiração dos certificados Secure Boot, cuja data crítica se aproxima. Depois deste tempo, a empresa vem agora publicar um novo documento de suporte que oferece uma visão muito mais clara sobre o que irá acontecer em breve.

Recorde-se que o Secure Boot, lançado em 2011, atua como uma camada extra de proteção. Garante que um computador arranca apenas com firmware verificado e bootloaders fiáveis. Com o passar do tempo, esta funcionalidade tornou-se um requisito essencial no Windows 11, reforçando a estratégia da Microsoft de proteger os seus sistemas contra ameaças cada vez mais sofisticadas.

O problema é que os primeiros certificados emitidos são válidos por 15 anos e estão programados para expirar em julho de 2026. Se expirarem sem renovação, os sistemas afetados não conseguirão instalar determinadas atualizações, deixando-os expostos a riscos de segurança.

A Microsoft esclarece que aqueles que utilizam um PC doméstico com atualizações automáticas ativadas não devem preocupar-se. Isto porque os novos certificados serão implementados em segundo plano através do Windows Update, algo que deverá acontecer nos próximos dias, dentro da janela de segurança e antes dos certificados expirarem.

No entanto, os utilizadores que desativaram as atualizações automáticas podem enfrentar consequências graves. Para o Windows 10, aqueles que não desejam atualizar para o Windows 11 devem inscrever-se no Programa de Segurança Alargada. Só assim vão continuar a receber atualizações e em especial os certificados válidos.

Por outro lado, os dispositivos que já não são suportados não receberão os novos certificados, ficando completamente expostos. Este é um problema que já se mostrou em outras situações e que parece não ter uma solução no futuro.