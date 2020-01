O fim do Windows 7 veio trazer alguns problemas para os utilizadores que se mantinham fieis a esta proposta da Microsoft. Sem suporte, a segurança deste sistema ficou principalmente comprometida e pode ser explorada no futuro.

Apesar do conselho dado para migrar para o Windows 10, tudo continua a funcionar sem problemas. A grande questão é mesmo como fica o suporte do software atual, em especial os antivírus, que vão conseguir manter alguma segurança.

O fim do Windows 7 trouxe problemas

Dias antes do fim do suporte ao Windows 7 várias empresas garantiram que iam manter o suporte ao seu software. Isto foi particularmente importante no que toca aos browsers, pois garantem assim a segurança na Internet.

O mesmo está em causa no que toca aos antivírus, se bem que nenhuma empresa avançou com informação concreta. Uma investigação feita pelo site AV-Test compilou essa informação dos principais software e existem excelentes notícias para o Windows 7.

Os principais antivírus e o seu suporte

Fabricante Informação de suporte AhnLab Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos AVG & Avast Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos – mais informação Avira Suporte termina em novembro de 2022 – mais informação Bitdefender Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos – mais informação BullGuard Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos Carbon Black Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos ESET Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos FireEye Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos F-Secure Sem fim de suporte anunciado, pelo menos até dezembro de 2021 G Data Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos Ikarus Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos Kaspersky Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos K7 Computing Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos McAfee Sem fim de suporte anunciado, pelo menos até dezembro de 2021 – mais informação Microsoft (Security Essentials) Fim do suporte para atualizações de software, ainda oferece apenas atualizações de assinaturas (sem data de fim) – mais informação Microworld Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos PC Matic Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos Quickheal Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos Seqrite Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos Sophos Suporte no local até dezembro de 2020, gestão via Cloud até junho de 2021 Symantec / NortonLifeLock Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos ThreatTrack / Vipre Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos TotalAV Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 1 ano Trend Micro Sem fim de suporte anunciado, pelo menos mais 2 anos – mais informação

Até a Microsoft garante as atualizações

Como se pode ver na lista acima, a maioria dos antivírus garante pelo menos mais 2 anos de suporte ao Windows 7. Isto inclui não apenas as atualizações das assinaturas de vírus, mas também do software usado. A própria Microsoft garante mais algum tempo de suporte ao Security Essentials.

Este suporte dado ao Windows 7 é muito importante para os utilizadores. Conseguem assim garantir mais tempo para a mudança, mantendo-se seguro. Não garantem falhas do sistema operativo, mas ao menos protegem-no de ataques.