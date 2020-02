Por trás deste projeto está uma empresa bem conhecida, a SolarCity. Conforme é referido, a empresa agora propriedade da Tesla, lançou em 2013 um projeto sem fins lucrativos, o GivePower. Este é um dispositivo que tem como missão levar a energia solar a áreas do mundo sem acesso à eletricidade. Contudo, os responsáveis pelo projeto, Lyndon Rive e Hayes Barnard, perceberam que em muitos casos, a energia não era o bem mais precioso. A água era o que mais falta fazia.

Então, e se fosse usada a tecnologia dos painéis para uma dessalinização movida a energia solar?

GivePower a criar condições de vida pelo mundo

A GivePower é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve instalações de armazenamento e energia solar em regiões em desenvolvimento. Segundo os dados de fundação, esta organização foi cofundada em 2013 na Califórnia por Hayes Barnard e Lyndon Rive como o ramo sem fins lucrativos da SolarCity. Esta empresa, que todos conhecemos, foi criada em 2006 por Elon Musk.

Após a fusão da SolarCity com a Tesla em 2016, a GivePower foi transformada numa organização independente pouco antes da conclusão da fusão. Como resultado, a sua ação tem sido desenvolvida por muitas comunidades necessitadas pelo mundo.

Uma dessas comunidades é Kiunga, Quénia, uma cidade costeira perto da fronteira com a Somália. Quando o sistema solar fotovoltaico estava a ser instalado, Hayes Barnard, e a sua equipa, percebeu que as pessoas tinham uma necessidade ainda mais urgente do que a eletricidade. A água!

Primeira central de dessalinização movida a energia solar

Após cinco anos de seca, os habitantes não tinham água limpa para beber ou tomar banho. A água salobra que era usada estava a causar diferentes doenças entre os seus residentes. Assim, a equipa GivePower inventou uma central de dessalinização movida a energia solar que cabe dentro de contentores de transporte padrão.

Esta tecnologia de dessalinização e purificação de água por energia solar pode ser rapidamente implantada em regiões costeiras de todo o mundo que sofrem com a escassez de água limpa. Graças ao armazenamento incorporado de bateria, a purificação da água pode funcionar 24 horas por dia para transformar até 70 000 litros de água salobra ou salgada em água potável.

Segundo os resultados conseguidos, o sistema não só ajuda a reduzir as doenças transmitidas pela água, mas tem um efeito transformador na economia local, especialmente nas mulheres. Estas muitas vezes são forçadas a passar a maior parte das suas horas a transportar água dos pontos de acesso para as suas aldeias. Conforme estima a UNICEF, as mulheres em África passam 200 milhões de horas por dia carregando água.

Um raio de sol que leva uma gota de água a mudar a sociedade

Segundo o Water World, a GivePower ganhou recentemente as melhores honras na cerimónia do Prémio Mundial da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum, no Dubai, pela sua tecnologia solar agrícola.

Três em cada dez pessoas no mundo enfrentam uma escassez de água que ameaça a vida à medida que a crise mundial da água continua a crescer a um ritmo alarmante. Os inovadores e líderes mundiais devem unir-se para resolver este grave problema. O povo dos Emirados Árabes Unidos, sob a liderança visionária de Mohammed bin Rashid Al Moktoum, compreende isto e continua determinado a resolver urgentemente este problema.

Referiu Hayes Barnard, fundador e CEO da GivePower.

Além das imagens fantásticas, na página do projeto, estão descritas as técnicas e apresentados resultados que podem ser testemunho do que se pode ainda inovar. A energia solar, além da eletricidade, pode levar muito mais às sociedades.

GivePower