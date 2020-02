Spotify para Android começa a mostrar letras de músicas

O Spotify é uma das aplicações de streaming de música mais utilizada a nível mundial e onde podemos encontrar uma grande biblioteca de temas.

Depois de iniciar os testes para integrar a letra das músicas, esta funcionalidade está finalmente a chegar aos utilizadores da plataforma.

Uma das funcionalidades que os utilizadores mais pedem ao Spotify é a integração das letras das músicas, algo que já existe em plataformas concorrentes.

Até agora o Spotify apenas exibia informações das músicas que estavamos a ouvir através da função “Behind The Lyrics”, utilizando para isso a função Genius. No entanto isto não era suficiente e não correspondia totalmente ao que era pretendido.

De forma a fazer a vontade aos fãs, em novembro de 2019 foram lançados os testes com vista a integrar no spotify esta função. Utilizando a tecnologia do Musixmatch, uma das aplicações mais populares para esse fim, muitos utilizadores esperavam ansiosamente o lançamento desta nova funcionalidade.

Segundo o Android Police, depois de ser testada num número limitado de países, esta função chega agora à versão final. Assim, deverá estar a começar a ser enviada gradualmente para os outros utilizadores.

Nesta nova versão, o Spotify adicionou uma nova secção para as letras das músicas, que pode ser vista tanto no menu de reprodução das próprias músicas como no modo de ecrã completo. Além disso, será também possível saber de antemão quais as músicas que têm ou não letra para apresentar, uma vez que será apresentado um símbolo com essa informação.

Chega assim ao Spotify uma função pedida à muito pelos utilizadores que queriam acompanhar a letra da música, ou até mesmo cantar, durante a reprodução das faixas.