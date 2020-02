Com os smartphones dobráveis a chegar ao mercado, os fabricantes apontam esta tecnologia como o futuro deste mercado.

Mas será que esta será uma moda que irá pegar? Um estudo diz que sim!

O mundo dos smartphones está sempre a evoluir, com os fabricantes a tentar encontrar novas tecnologias para se destacarem. Depois da guerra dos processadores, da RAM e do carregamento rápido e sem fios, chega agora uma nova corrida aos ecrãs dobráveis.

Com a necessidade de oferecer aos utilizadores um ecrã cada vez maior, começamos a ver novos modelos com ecrã dobrável. Procurando oferecer ao utilizador a possibilidade de utilizar um ecrã maior, basta agora que este abra o smartphone para isso acontecer.

Embora esta possa ser uma boa forma de aumentar o tamanho de ecrã, tem levantado bastantes dúvidas a muitos utilizadores. Os vários pontos de incerteza centram-se na sua utilidade, na sua usabilidade e, acima de tudo, na sua durabilidade.

Estudo afirma que smartphones dobráveis serão um sucesso em 5 anos

No entanto, um estudo recente da Strategy Analitics vem afirmar que o mercado de smartphones dobráveis deverá multiplicar 100 vezes nos próximos 5 anos. Em números, significa que até 2025, as vendas deste tipo de equipamentos deverá passar de menos de 1 milhão de unidades ano para 100 milhões.

Para Ville-Petteri Ukonaho, diretor da Strategy Analitics, o aumento de vendas destes equipamentos dobráveis é considerada uma certeza, figurando-se como o segmento de smartphones premium com maior crescimento na próxima década.

No entanto, Ukonaho afirma também que este será um mercado que irá ter de atravessar vários obstáculos nos próximos anos, como é o caso dos preços altos, os baixos desempenhos dos ecrãs dobráveis e a sua durabilidade.

Samsung aponta a vendas de 2,5 milhões de unidades do Galaxy Z Flip já este ano

Com a Huawei e a Samsung a dominarem no lançamento deste tipo de novidades, e com a Motorola a preparar-se também para lançar o seu equipamento dobrável, espera-se que muitas novidades surjam nos próximos anos.

No entanto, face aos números apresentados pela Strategy Analytics, a Samsung mostra uma previsão mais ambiciosa, tendo apontado para a venda de 2,5 milhões de unidades do seu Galaxy Z Flip já este ano. Segundo os rumores, aponta-se que a marca coreana tenha já prontas 500 mil unidades para entrega no lançamento e que está preparada para reforçar esse stock caso a procura corresponda ao esperado.

O mercado continua a evoluir e serão os consumidores a decidir se esta será uma inovação com futuro ou se será mais uma como tantas outras que terão de ser abandonadas ou modificadas.