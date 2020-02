ID3: O primeiro elétrico da Volkswagen pode chegar muito mais cedo

A Volkswagen é uma das próximas marcas a chegar ao mercado dos elétricos com o ID3. Quer conquistar os seus clientes com propostas que vão seguir a sua linha, mas com melhores prestações e com tudo o que os elétricos vão trazer.

Esperava-se que o ID3 chegasse ao mercado apenas no início do verão, seguindo as diretivas da marca e dos seus planos. Afinal, e do que se sabe agora, este carro elétrico vai chegar muito mais cedo aos consumidores.

Novidades para quem encomendou o elétrico ID3

Uma nova informação veio agora revelar um dado importante. Apesar de ser esperado apenas para o início do verão, tudo aponta para que esta data seja antecipada. Um grupo de stands do Reino Unido revelou que os primeiros 35 carros chegam no final de março, a 28 ou 29.

Com um preço que deverá rondar os 30 mil euros, o Volkswagen ID3 quer conquistar o mercado dos carros elétricos. Esta será a primeira proposta da marca, com a sua autonomia a estar entre os 420 quilómetros. Tudo dependerá das baterias que forem colocadas em cada modelo.

O carro elétrico da Volkswagen chega mais cedo

Estas vão estar divididas em 3 categorias, com diferentes potências. Temos assim baterias de 45-kWh, 58-kWh e 77-kWh. Com estas capacidades, o ID3 vai conseguir oferecer 328, 416 e 546 quilómetros de autonomia.

Apesar de não estarem planeadas vendas para os EUA, a aceitação do Volkswagen ID3 tem sido grande no continente europeu. A marca referia em dezembro que tinha já mais de 30 mil encomendas para o seu primeiro carro elétrico.

Autonomia será uma das principais armas

Não se esperava que a marca alemã conseguisse cumprir as suas metas de entregas, devido a fatores externos. A falta de baterias e problemas de software teriam levado a que a marca tivesse de abrandar a sua produção.

Estas são, no entanto, excelentes notícias. Espera-se que a Volkswagen esgote a produção inicial do ID3 e que assim tenham um sucesso grande nas vendas após o lançamento. Esta antecipação mostra também o empenho da marca neste mercado.