Análise Rato Gembird Wireless Ergonómico 6 Botões

A utilização do rato no dia a dia é uma parte importante no que toca à ergonomia. Nesse sentido, hoje analisamos o rato wireless MUSW-ERGO-01 da Gembird. Este é um dispositivo ergonómico de 6 Botões, que desempenha o seu papel aumentando o desempenho e diminuindo a fadiga.

Vamos conhecer um rato com um design diferente, mas que traz uma usabilidade natural minimizando a tensão no braço, punho e mão.

Se vamos falar de ratos, vamos então discutir o que realmente interessa. Assim, temos a qualidade dos materiais, a precisão do sensor, a ligação e a ergonomia. Hoje o foco é a ergonomia, mas sem perder os outros principais requisitos. Vamos à análise ao MUSW-ERGO-01 da Gembird, um acessório confortável e preciso, ideal para trabalhos profissionais.

Design e Dimensões

O Rato Gembird Wireless Ergonómico 6 Botões é bastante alto, especialmente em comparação com qualquer rato tradicional. As suas medidas, 95 x 65 x 36 mm, são sinónimo de renovação do conceito do uso natural do rato. Este é diferente.

Com uma forma vertical, exige ao utilizador que o use nessa verticalidade, como se assumisse uma posição de aperto de mão.

Nesse sentido, ao utilizarmos o rato, este coloca a nossa mão quase perpendicular à superfície da mesa. Como resultado, há pouca torção do pulso enquanto seguramos neste dispositivo.

Além disso, para quem já sofre de síndrome do túnel do carpo, este rato irá eliminar completamente qualquer movimento do pulso, dado que não necessita da torção para fazer os movimentos, este são executados com o empurrar de todo o braço.

O hábito faz o monge…

Não foi à primeira que nos habituamos a manobrar o cursor. Como a maioria dos ratos verticais, leva algum tempo para que nos habituarmos a operar o Gembird Wireless Ergonómico.

Gerir os botões tradicionais, exige que o cérebro perceba que tem a mão a operar de lado, face à mesa. Os dedos, terão de ser disciplinados para não trocar os toques. São minutos até o cérebro calibrar a nova forma de usar este rato.

Depois de várias horas e alguns dias a usar, sentimos que o jeito mudou. Contudo, aplica-se a velha máxima, primeiro estranha-se depois entranha-se. Já temos mais sensibilidade para empurrar a mão totalmente, sem torcer e recuar com movimentos suaves de todo o braço. É simples até porque não sentimos qualquer stress, afinal estamos a falar de um rato que pesa cerca de 90 gramas.

Qualidade de construção

O Rato MUSW-ERGO-01 é feito essencialmente de plástico. Na verdade, tendo em conta o preço, o toque dos materiais foi uma agradável surpresa, dá aspeto de uma estrutura premium. A superfície é mate, embora tenha uma sensação escorregadia, mas não escapa da mão. Poderia, contudo, ter um toque mais de borracha nos seus contornos acentuados.

Os botões principais são igualmente de bom toque. Já os botões operacionais do polegar, têm um aspeto e toque mais modesto, mas não falham. No que toca à base, esta tem o leitor ótico, a porta do recetor USB e o compartimento das 2 pilhas AA. Segundo o fabricante, estas pilhas durarão seguramente 3 meses.

Ligação e operação

Já que falamos no recetor USB, este então pode ser guardado por baixo do rato quando não está a ser utilizado. Permite que o rato funcione com PC ou Mac para criar uma ligação sem fios 2,4 GHz, modulação RF GFSK, 80 canais, que permite um alcance efetivo de mais de 10 metros.

Atenção que 10 metros não é nada mau. Até porque este pode ser um excelente acessório para emparelhar com a sua SmartTv e esta distância de funcionamento é mais que suficiente.

Em termos de sensor, o MUSW-ERGO-01 utiliza tecnologia ótica. Funciona bem mesmo na minha mesa de vidro, ao contrário da tecnologia laser. Tem três níveis de resolução ótica: 800, 1200, 1600 DPI.

Caraterísticas:

Tecnologia sem fio: 2,4 GHz, modulação RF GFSK, 80 canais, ID de dispositivo de 32 bits

Distância de operação: até 10 metros

Classe de potência: Potência de RF 3 dBm (EIRP máx.)

Tipo de antena interna; ganho da antena em dBi (típico): 2 dBi ± 1 dBi

Resolução ótica: 800, 1200, 1600 DPI selecionável pelo botão

Fonte de alimentação: 2 pilhas AA (não incluído)

Consumo de energia: 1,5 V DC, até 15 mA

Recetor Nano: compatível com USB 1.1, peso 2 g, 6 x 14 x 18 mm

Rato: dimensões 95 x 65 x 36 mm, peso líquido 84 g (sem baterias)

Condições de operação: -5 … 45 graus Celsius, 10-80% de humidade

Neste capítulo não há muito mais a referir. Tudo roda em torno da ergonomia, que é excelente. Destaque para a suavidade do rato no encaixe com a almofada do músculo flexor do polegar.

Há dois botões junto ao polegar, que são os botões de navegação. Estes permitem retroceder ou avançar nas páginas navegadas. Além disso, mais acima, existe outro botão. Este serve para alterar a resolução ótica entre os 800, 1200 ou 1600 pontos por polegadas (DPI).

Se o rato estiver inativo, 8 minutos depois, este entrará em modo pausa e desliga. Além de poupar o equipamento, poupa no bolso, dando mais vida às pilhas.

Conclusão

Este é um rato que muda o conceito tradicional de utilização deste dispositivo. Na verdade, estamos perante a melhor forma de usar o rato, embora vá contra os cânones da génese deste acessório de input.

Agora, tem um acesso menos conseguido aos botões de navegação, não serve a um canhoto e a gordura dos dedos fica pronunciada. Isto não é de todo motivo para ofuscar uma precisão profissional, bom aspeto com design elegante, sons dos botões diferenciado, roda do scroll bem definida e gestão atenta da energia. No futuro, o recetor USB também poderá ser dispensado, assim como o tapete já o foi.

Portanto, estamos a falar num conjunto de excelentes funcionalidades por menos de 20 euros é de aproveitar.

Rato Gembird Wireless

