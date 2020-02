Como melhorar a privacidade da sua conta de Instagram

As redes sociais, como é o caso do Instagram, geralmente não se destacam pela privacidade dos dados dos seus utilizadores.

Contudo, estes podem sempre tomar algumas medidas para melhorar a privacidade das suas contas. Deste modo, existem várias configurações que se podem usar, para aumentar a privacidade nessas mesmas contas.

O Instagram, de todas as redes sociais, é a que tem menos escândalos referentes a questões de privacidade. No entanto, isso não significa que os dados dos utilizadores estejam melhor protegidos nessa aplicação. De modo a proteger a privacidade ao máximo, existem certas opções que de pode utilizar.

Ver que empresas têm acesso aos seus dados de Instagram

Muitas vezes, sem nos darmos conta, damos o acesso aos nossos dados pessoais a empresas ou até mesmo a aplicações de terceiros. Esta nova função do instagram permite que se tenha mais controle sobre estas situações, além de poder tirar o acesso cedido às empresas.

A forma de usar esta função e seguir os seguintes passos:

Abrir o menu três faixas horizontais (menu hamburger); Escolher a opção “Configurações”; Selecionar a secção “Segurança”; Carregar em “Apps e Sites”; Ver todas as permissões que foram concedidas em “Selecionar Ativos:” Selecionar “Remover” em todos os acessos a aplicações e sites que não são de interesse ou que são duvidosos.

Conta Pública ou Privada de Instagram

A menos que tenha um perfil profissional ou que pretenda chegar a seguidores desconhecidos, geralmente é recomendado que se tenha a conta privada nesta rede social. Uma conta que é privada impede que todos vejam as fotos e histórias publicadas no seu perfil. Ou seja, apenas as pessoas aceites pelo utilizador é que o poderão seguir e ver o que o mesmo publica.

Para tornar uma conta privada, basta seguir os seguintes passos:

Abrir o menu três faixas horizontais (Menu hamburger); Selecionar “Configurações”; Carregar na secção “Privacidade”; Escolher a opção “Privacidade da Conta”; Selecionar a opção “Conta Privada”.

Ocultar fotos identificadas por outros utilizadores

Por vezes somos identificados por outros perfis em fotos onde preferíamos, por diversos motivos, que isso não fosse apresentado na nossa conta. O Instagram disponibiliza uma opção que nos permite ter mais controle sobre essa exibição no nosso perfil. É uma excelente forma de decidir o que será ou não exibido numa conta que é pessoal.

Para gerir esta função, os passos são os seguintes:

Abrir o menu três faixas horizontais (menu hamburger); Selecionar “Configurações”; Carregar na secção “Privacidade”; Selecionar “Identificações”; Ativar a opção “Aprovar identificações manualmente”.

Verificar os comentários

Outra função de segurança e privacidade do Instagram é o controle dos comentários feitos no perfil de cada utilizador. É possível determinar quem queremos a comentar as nossas publicações e ainda adicionar filtros de modo a bloquear comentários insultuosos ou que usem palavras não autorizadas.

Os passos para gerir esta função no Instagram são os seguintes:

Abrir o menu três faixas horizontais (menu hamburger); Selecionar “Configurações”; Escolher a secção “Privacidade”; Carregar na opção “Comentários” Ativar a opção para “Ocultar Comentários Ofensivos”.

Para impedir alguém de comentar as nossas publicações basta colocar o nome desse utilizador na opção “Bloquear comentários de”.

Contas Restritas

Por último, resta falar de uma função que, por sua vez, é a mais recente nesta rede social. As contas restritas permitem que se escolha quais os perfis que não podem ter contacto com o nosso perfil. Esta é uma maneira de as silenciar e/ou bloquear sem ter efectivamente de o fazer.

O que acontece é que uma conta que o segue, deixa de ter contacto com o seu perfil, impedindo-o de ver se a mensagem enviada foi lida, se está conectado e até mesmo bloquear a visualização dos seus comentários.

Esta é outra forma de proteger a privacidade de cada utilizador sem que os outros saibam. Para configurar esta opção é só seguir os passos abaixo mencionados:

Abrir o menu três faixas horizontais (menu hamburger); Escolher “Configurações”; Selecionar a secção “Privacidade”; Carregar em “Contas Restritas”; Pressionar em “Continuar”; Escrever o nome dos utilizadores que se deseja restringir.

Com estas opções, o Instagram dá ao utilizador a possibilidade de gerir vários aspetos da privacidade da sua conta e, assim, partilhar os seus conteúdos apenas com quem efetivamente quer que as veja.