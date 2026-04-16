O scroll infinito nas redes sociais tem de acabar, diz primeiro-ministro britânico

As redes sociais, como o Instagram e o TikTok, precisam de agir para impedir que os utilizadores mais jovens percam horas a fazer scroll sem fim por vídeos intermináveis, na opinião do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, esta semana.

À semelhança de outros países, como Portugal, o Reino Unido está a considerar restringir o acesso das crianças às redes sociais, estando, no seu caso, a testar proibições, avisos de recolher e limites de tempo nas aplicações.

O objetivo é avaliar o impacto no sono, na vida familiar e no desempenho escolar dos mais novos.

Segundo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Governo está a "a consultar sobre se deverá existir uma proibição para menores de 16 anos".

Mas penso que igualmente importante é o facto de os mecanismos de scroll viciante serem verdadeiramente problemáticos, na minha opinião. Têm de acabar.

Acrescentou, em declarações à BBC Radio, dizendo que as empresas de redes sociais desenvolveram algoritmos concebidos para estimular comportamentos viciantes, e que os pais estão a pedir a intervenção do governo no problema.

Reino Unido quer ouvir mães, pais e adolescentes

Segundo a secretária de Estado para a Tecnologia, Liz Kendall, na segunda-feira, o país quer "ouvir as mães e os pais que estão preocupados com o tempo que os seus filhos passam online e com o que estão a ver".

Além disso, quer quer "ouvir os adolescentes, que sabem melhor do que ninguém o que é crescer na era das redes sociais".

E queremos ouvir as famílias sobre as suas opiniões relativamente a toques de recolher, chatbots de inteligência artificial e funcionalidades viciantes.

Disse Kendall, conforme citado pela Reuters.

O Governo britânico indicou anteriormente que mais de 45.000 pessoas já responderam ao seu inquérito público sobre a segurança das crianças na Internet. O prazo termina a 26 de maio.