O scroll infinito nas redes sociais tem de acabar, diz primeiro-ministro britânico
As redes sociais, como o Instagram e o TikTok, precisam de agir para impedir que os utilizadores mais jovens percam horas a fazer scroll sem fim por vídeos intermináveis, na opinião do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, esta semana.
À semelhança de outros países, como Portugal, o Reino Unido está a considerar restringir o acesso das crianças às redes sociais, estando, no seu caso, a testar proibições, avisos de recolher e limites de tempo nas aplicações.
O objetivo é avaliar o impacto no sono, na vida familiar e no desempenho escolar dos mais novos.
Segundo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Governo está a "a consultar sobre se deverá existir uma proibição para menores de 16 anos".
Mas penso que igualmente importante é o facto de os mecanismos de scroll viciante serem verdadeiramente problemáticos, na minha opinião. Têm de acabar.
Acrescentou, em declarações à BBC Radio, dizendo que as empresas de redes sociais desenvolveram algoritmos concebidos para estimular comportamentos viciantes, e que os pais estão a pedir a intervenção do governo no problema.
Reino Unido quer ouvir mães, pais e adolescentes
Segundo a secretária de Estado para a Tecnologia, Liz Kendall, na segunda-feira, o país quer "ouvir as mães e os pais que estão preocupados com o tempo que os seus filhos passam online e com o que estão a ver".
Além disso, quer quer "ouvir os adolescentes, que sabem melhor do que ninguém o que é crescer na era das redes sociais".
E queremos ouvir as famílias sobre as suas opiniões relativamente a toques de recolher, chatbots de inteligência artificial e funcionalidades viciantes.
Disse Kendall, conforme citado pela Reuters.
O Governo britânico indicou anteriormente que mais de 45.000 pessoas já responderam ao seu inquérito público sobre a segurança das crianças na Internet. O prazo termina a 26 de maio.
Mais depressa vai sair ele do governo quando fizerem eleiçoes.
Se chegar às eleições…
Isso é por causa das críticas de Trump? Nesta altura, na Europa, ser alvo das críticas de Trump dá currículo e votos. Até Georgia Meloni percebeu, depois de Órban, com o apoio fervoroso de Trump, ser despachado em alta velocidade.
O medo é exatamente esse. Não se manipula redes sociais como se manipula canais de televisão…
isso não impede dele ter razão no que diz
Já cansa este tema também, antes era a televisão depois os jogos agora é a rede social há sempre um problema para as crianças agora estes gajos também se querem meter em tudo
Esqueceste-te da música
Os governos adoram serem eles a mandar em 3 ou 4 canais de TV e a ditar aquilo que podemos ou não ver…
Mas pronto o lema “salvem as criancinhas” faz com que muito pessoal aceite tudo.
Publicidade a jogos em todo o lado 24hr eles não se importam, pois isso sim é um cancro para todas as família mas como recebem impostos…
O problema não é regular é mesmo quem regula e não podemos relativizar tudo, existe coisas nas redes sociais que são objectivamente más e devem ser corrigidas para uma convivência saudável nas mesmas.
O mundo corporativo do dinheiro deve ser amarrado com regulação para não nos tramar a vida em nome do lucro.