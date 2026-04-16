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O scroll infinito nas redes sociais tem de acabar, diz primeiro-ministro britânico

· Redes Sociais 9 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Manuel Guilherme says:
    16 de Abril de 2026 às 12:10

    Mais depressa vai sair ele do governo quando fizerem eleiçoes.

    Responder
  2. Rui says:
    16 de Abril de 2026 às 12:44

    Já cansa este tema também, antes era a televisão depois os jogos agora é a rede social há sempre um problema para as crianças agora estes gajos também se querem meter em tudo

    Responder
  3. Guilherme says:
    16 de Abril de 2026 às 12:57

    Os governos adoram serem eles a mandar em 3 ou 4 canais de TV e a ditar aquilo que podemos ou não ver…

    Mas pronto o lema “salvem as criancinhas” faz com que muito pessoal aceite tudo.

    Publicidade a jogos em todo o lado 24hr eles não se importam, pois isso sim é um cancro para todas as família mas como recebem impostos…

    Responder
  4. Gringo Bandido says:
    16 de Abril de 2026 às 15:15

    O problema não é regular é mesmo quem regula e não podemos relativizar tudo, existe coisas nas redes sociais que são objectivamente más e devem ser corrigidas para uma convivência saudável nas mesmas.
    O mundo corporativo do dinheiro deve ser amarrado com regulação para não nos tramar a vida em nome do lucro.

    Responder

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