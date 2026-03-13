Um quinto dos adolescentes da Austrália ainda usa redes sociais, após a proibição

A Austrália avançou, no final do ano passado, com uma lei inédita que proíbe o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, numa iniciativa que visa, segundo o país, proteger os adolescentes. Apesar disso, um quinto deles ainda usa as plataformas.

Segundo um relatório da empresa de software de controlo parental Qustodio, fornecido à Reuters, o número de jovens entre os 13 e os 15 anos que utilizam TikTok e Snapchat, entre as aplicações de redes sociais mais populares entre os adolescentes australianos, diminuiu desde antes da proibição entrar em vigor em dezembro até fevereiro.

Contudo, mais de 20%, ou um quinto dos adolescentes australianos com menos de 16 anos, continuava a usar redes sociais dois meses depois de o país o ter proibido.

Além disso, "entre as crianças cujos pais não bloquearam o acesso, um número significativo continua a usar plataformas restritas nos meses seguintes à proibição", de acordo com a Qustodio no relatório, baseado em dados recolhidos junto de famílias australianas desde o final de 2024 até fevereiro.

Os dados estão entre os primeiros a mostrar os efeitos no comportamento online dos jovens desde que a Austrália implementou a proibição, que está a ser copiada por governos em todo o mundo, incluindo, de certa forma, Portugal.

Ainda que o Governo australiano e pelo menos dois estudos universitários estejam a acompanhar o impacto da proibição, nenhum publicou ainda dados.

Há menos menores de idade a usar as redes sociais

Os dados da Qustodio mostram ainda que o número de australianos entre os 13 e os 15 anos que usam Snapchat caiu 13,8%, passando para 20,3% entre novembro e fevereiro, enquanto o número dessa faixa etária que usa TikTok diminuiu 5,7%, para 21,2%.

Mais, o número de utilizadores dessa idade que usam YouTube caiu um 1%, para 36,9%, embora os dados não especifiquem se os utilizadores estavam com sessão iniciada, uma vez que a proibição australiana permite que pessoas de qualquer idade utilizem o YouTube sem iniciar sessão.

O uso de redes sociais por adolescentes australianos costuma diminuir em dezembro e janeiro devido às longas férias escolares de verão no país.

Assim, apesar de os dados mostrarem uma queda mais acentuada do que no ano anterior, sugerindo que a proibição teve impacto, "algumas das descidas observadas em dezembro e janeiro estão lentamente a começar a recuperar".

Por fim, os receios de que os adolescentes pudessem migrar para plataformas não reguladas não se concretizaram, embora o WhatsApp tenha registado um pequeno aumento de utilização entre os jovens dos 13 aos 15 anos, segundo o relatório.

Redes sociais que não bloquearem acesso arriscam multa

De acordo com a proibição imposta pela Austrália, plataformas como Instagram, Facebook e Threads da Meta, YouTube da Google, TikTok e Snapchat têm de bloquear utilizadores com menos de 16 anos.

Caso falhem, enfrentam uma multa até 49,5 milhões de dólares australianos (cerca de 30,4 milhões de euros).

A Reuters citou um porta voz do regulador australiano da Internet, o eSafety Commissioner, que contou que o organismo tinha conhecimento de relatos de que alguns menores de 16 anos continuam nas redes sociais.

Por isso, está "a interagir ativamente com as plataformas e os seus fornecedores de verificação de idade, enquanto continua a monitorizar eventuais falhas sistémicas que possam constituir uma violação da lei".

[O regulador está] a recorrer ativamente a uma série de informações para avaliar o cumprimento.

Por sua vez, um porta voz da ministra das Comunicações, Anika Wells, afirmou que o Governo da Austrália sempre deixou claro que "aumentar a idade mínima para aceder às redes sociais é uma mudança cultural que levará tempo".