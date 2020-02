Modem X60 5G da Qualcomm poderá equipar os modelos do iPhone 2021

A Qualcomm lançou o Snapdragon X60 5G Modem, um SoC de terceira geração para a conectividade 5G em smartphones. Nesse sentido, segundo rumores, esta será a tecnologia que a Apple deverá apostar para equipar o iPhone 2021. Apesar de sair já atrás dos seus concorrentes, a Apple não deverá apostar este ano no 5G. Mas será uma desvantagem? Poderá não ser, dada a fraca implementação que o 5G terá ainda no mercado em 2020.

Depois de vários anos num braço de ferro com a Qualcomm, a parceria poderá fortalecer ambas as empresas. Nesse sentido, poderemos em breve ver a gigante dos chips a colocar no iPhone a quinta geração de telecomunicação móvel.

Qualcomm traz 5G ao iPhone

O mais recente modem 5G da Qualcomm, o Snapdragon X60, é o primeiro chip de banda base de 5 nanómetros. Depois do chip 7-nanómetro X55, lançado em fevereiro de 2019, o X60 é capaz de fornecer até 7,5 Gbps de velocidade de download, e até 3 Gbps em upload.

Acredita-se que a redução de 7-nanómetros para 5-nanómetros ajudará a reduzir o tamanho do chip em geral, permitindo aos fabricantes de dispositivos, ter esta tecnologia a ocupar menos espaço dentro de um smartphone. Além disso, esta redução deverá ser mais eficiente no consumo de energia. Assim, os fabricantes poderão usar este espaço desocupado para adicionar novos e melhores recursos. Como resultado, os smartphones poderão ser mais eficientes e mais leves.

A Qualcomm também afirma ter o primeiro sistema de modem-RF 5G do mundo a suportar a agregação de espectro em todas as principais bandas e combinações de 5G. Para o 5G em particular, isso significa ser possível usar tanto a largura de banda sub-6GHz como usar mmWave simultaneamente.

Snapdragon X60 da Qualcomm traz Voice over NR

Conforme sabemos, os chips 5G anteriores eram capazes de se comunicar com ligações sub-6GHz ou mmWave, mas não o conseguiam ao mesmo tempo. Ao ligar-se a ambos, há menos hipótese dos utilizadores sofrerem uma perda de sinal, dado que a tecnologia mmWave é mais sensível a interferências, além de permitir uma maior transmissão de dados em geral.

O X60 também inclui suporte para Voice over NR (VoNR), que é usado para fazer chamadas em ligações 5G. Esta funcionalidade evita que se tenha de voltar a usar tecnologias 3G ou 4G.

A Qualcomm afirma que as primeiras amostras do Snapdragon X60 e do módulo de antena QTM535 mmWave que o acompanha serão fornecidas aos fabricantes de dispositivos no primeiro trimestre de 2020. Assim, este timing deverá permitir que os primeiros smartphones comerciais a usar estes modems sejam lançados no início de 2021.

Tendo em conta as datas habituais da Apple para a conceção do iPhone e ao tamanho da sua rede de fornecimento, é altamente improvável que o X60 venha a ser utilizado no “iPhone 12”.

Esta “união” entre as duas empresas vem após o acordo da Apple com a Qualcomm em 2019 para usar os seus modems. Contudo, é altamente provável que um modem 5G da Qualcomm seja usado nos próximos modelos possivelmente o X55. Contudo, também não é de descartar a possibilidade da Apple usar os seus próprios designs de antena em vez de confiar no que a Qualcomm fornece.