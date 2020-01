Apple poderá estar a desenvolver iPad Pro 5G com suporte mmWave

A Apple ainda espera que a infraestrutura mundial 5G seja uma realidade para depois avançar. Assim, sendo 2020 o ano que se espera importantes avanços no 5G nos países onde normalmente os mercados mais fortes estão posicionados, poderá ser o impulso que falta para a empresa de Cupertino avançar no iPhone e no iPad com o 5G. Apesar de serem apenas suposições do mercado, os rumores referem que a empresa está já a desenvolver um iPad Pro 5G com suporte mmWave.

Esta informação pode ter já uma grande maturidade, dado que se falou em 2017 neste passo. Aliás, falou-se que a Apple estava autorizada a realizar os testes pela Comissão Federal de Comunicações (FCC).

O que é mmWave?

Millimeter wave (também conhecida por banda milimétrica) é uma banda de espetro entre os 30 gigahertz (Ghz) e os 300 Ghz. A onda milimétrica, também conhecida como frequência extremamente alta (EHF) ou frequência muito alta (VHF) pela União Internacional de Telecomunicações (ITU), pode ser usada para comunicações de banda larga sem fios de alta velocidade.

A onda milimétrica é uma faixa de espetro não desenvolvida que pode ser usada numa ampla gama de produtos e serviços como redes de área local sem fio (WLANs) ponto-a-ponto de alta velocidade e acesso de banda larga. Nas telecomunicações, a onda milimétrica é usada para uma variedade de serviços em redes móveis e sem fios, já que permite altas taxas de transmissão de dados de até 10 Gbps.

Apple já trabalha no iPad Pro 5G com suporte mmWave

Segundo informações veiculadas pela DigiTimes, a Apple está a desenvolver um iPad 5G com suporte à tecnologia mmWave. As informações transmitidas afirmam que a Advanced Semiconductor Engineering de Taiwan fornecerá a antena embutida para o novo iPad Pro. Além disso, será também esta empresa a fornecer para os iPhones 5G. Embora não especificado, é quase certo que este modelo seria um iPad Pro, já que o 5G é um recurso de ponta com custos de produção mais altos.

Os primeiros iPhones 5G são esperados para o outono de 2020, no entanto, o relatório não indica quando será lançado o iPad 5G. Os principais recursos novos costumam chegar ao iPhone antes do iPad, mas uma exceção notável foi o iPad de terceira geração que recebeu suporte LTE em março de 2012, antes do iPhone 5 em setembro de 2012.

O mmWave ou onda milimétrica é um conjunto de frequências 5G que prometem velocidades ultrarrápidas a curtas distâncias, tornando-o mais adequado para áreas urbanas densas. Em comparação, o sub-6GHz 5G é geralmente mais lento que o mmWave, mas os sinais viajam mais, servindo melhor as áreas suburbanas e rurais.

Portanto, a Apple deverá já ter o plano traçado para a total implementação das novas tecnologias nos seus dispositivos.