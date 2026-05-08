Apple trabalha num pendente com IA e nuns óculos inteligentes com Inteligência Visual

Sabia que precisa de um pendente, para trazer ao pescoço ou na lapela, e que vai ajudá-lo no dia a dia? Não sabe, mas precisa. Aliás, há necessidades que são criadas para consumir as soluções. Neste caso, a Apple prepara um pendente e uns óculos com Inteligência Visual para o uso convencional.

O foco da Apple está na Inteligência Visual

A empresa de Cupertino está a desenvolver um pendente com câmara e óculos inteligentes concebidos para integrar a Inteligência Visual como suporte da Siri.

A Apple continua a expandir os seus horizontes no setor dos dispositivos vestíveis, trabalhando num acessório inédito em forma de pendente equipado com câmara que poderá estrear-se já durante o próximo ano.

Segundo o que foi reportado por Mark Gurman, o desenvolvimento deste novo produto surge após o dos AirPods com câmaras, que já terão alcançado uma fase avançada de testes. A par do pendente, a empresa de Cupertino continua também os trabalhos para lançar os seus próprios óculos inteligentes, delineando uma estratégia cada vez mais focada na integração entre hardware e inteligência artificial.

Um pendente com câmara sempre ativa

O novo acessório é descrito como um dispositivo com dimensões semelhantes às de um Apple AirTag, recordando conceptualmente projetos como o Humane AI Pin, embora a visão da Apple seja diferente. O pendente não surgiria como um produto independente, mas sim como um acessório estreitamente ligado ao iPhone.

Do ponto de vista do hardware, deverá incluir uma câmara sempre ativa e um microfone para comandos de voz da Siri, não contando, contudo, com ecrã nem projetores laser. Apesar da presença de um chip proprietário, o desempenho local continuará limitado, delegando a maioria dos cálculos mais exigentes para o smartphone emparelhado.

O acessório poderá ser utilizado através de uma mola aplicada à roupa ou como colar. A sua principal função será captar dados do ambiente para alimentar as novas funcionalidades da Siri previstas com o iOS 27. A Apple estará ainda a avaliar se deve ou não integrar um pequeno altifalante no dispositivo.

Embora os planos iniciais apontem para um possível lançamento em 2027, o projeto encontra-se ainda numa fase inicial de desenvolvimento dentro da empresa e não está excluída uma eventual cancelamento antes da produção em massa.

Óculos inteligentes chegam entre 2026 e 2027

Paralelamente ao pendente, a Apple pretende apresentar os seus primeiros óculos inteligentes entre o final de 2026 e o início de 2027.

De forma semelhante aos modelos produzidos pela Meta em colaboração com a Ray-Ban, os óculos da Apple deverão contar com câmaras integradas para captação de fotografias e vídeos, além de microfones e altifalantes para música e chamadas.

A característica central será a utilização da Inteligência Visual: as câmaras transmitirão os dados à Siri e à Apple Intelligence para melhorar funcionalidades contextuais, como indicações passo a passo durante caminhadas.

Apple aposta na leveza e na perceção do ambiente

A Apple estará a dar especial atenção à qualidade de construção, testando diferentes variantes de armações em plástico com designs retangulares, ovais ou circulares em várias cores, incluindo preto, azul oceano e castanho-claro.

Ao contrário dos visores de realidade aumentada mais complexos, esta primeira geração de óculos não deverá incluir ecrãs nas lentes, apostando totalmente na leveza e na capacidade de perceção do ambiente envolvente.

O objetivo final continua a ser a criação de um ecossistema de dispositivos capazes de “ver” o mundo juntamente com o utilizador, transformando a Siri num assistente proativo e consciente do contexto visual.