Android vai permitir jogar antes que o download do jogo esteja concluído

Com a tecnologia a fazer parte da nossa vida, tudo passou a andar a um ritmo cada vez mais acelerado, o que contribui para que o ser humano ande mais ansioso e agitado. Então o Android pensou numa solução relativamente aos jogos. Desta forma, o sistema operativo da Google vai permitir que se possa jogar mesmo antes de download do jogo esteja terminado.

Esta nova funcionalidade pode ser importante não só para o segmento dos jogos, mas para vários outros.

Normalmente quando vemos um jogo que gostamos e queremos muito jogar, sentimos sempre uma ânsia desde o momento de o ‘pôr a sacar’ até ele estar efetivamente instalado e pronto. No entanto, isso poderá mudar no futuro com os projetos que o Android tem para o seu sistema operativo.

Android irá permitir que se jogue… antes do download estar terminado

Segundo informações recentes, o sistema operativo móvel da Google vai possibilitar que o utilizador jogue um jogo, mesmo antes que o seu download esteja concluído. Esta é uma ótima novidade para todos os utilizadores Android, em especial para os gamers.

Imagine que quer experimentar um jogo ‘pesado’… obviamente, e pela lógica, irá demorar mais tempo a ser ‘sacado’. Então, com as alterações que a Google pretende, poderá jogar o jogo enquanto aguarda que termine o download do mesmo.

Desta forma, pode até testar o jogo, sem o ter completamente instalado no smartphone e, caso não goste, desinstalar logo, sem perder tempo no processo.

Um novo Sistema Incremental de Ficheiros está a chegar ao Android

Estas novidades são devidas à alteração que a Google está a implementar no seu sistema operativo, nomeadamente no sistema de ficheiros. O novo formato designa-se Sistema Incremental de Ficheiros e será o responsável por permitir que os jogos iniciem antes do próprio download.

Segundo o LWN.net, um Sistema Incremental de Ficheiros é um:

Sistema de ficheiros virtual Linux dedicado, que permite que os programas sejam executados simultaneamente enquanto se faz o download dos seus ficheiros binários e ficheiros de recurso através da rede, USB, etc.

No entanto, esta funcionalidade apenas ficará ativa corretamente quando do download fazem parte alguns conteúdos específicos. Caso contrário, o jogo poderá funcionar com problemas.

Sistema poderá vir apenas em 2021 com o Android 12

Este novo sistema de ficheiros não deverá vir já a acompanhar o Android 11, que recentemente foi divulgado. Assim, espera-se que este formato esteja disponível apenas daqui a um ano, em 2021, integrado na versão 12 do sistema operativo da Google.