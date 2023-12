A Google tem apostado muito em tornar o Google Maps muito mais apelativo e interessante para os utilizadores. As novidades surgem de forma continua e nem todas agradam aos utilizadores, em especial no que toca a cores. Uma novidade parece agora estar a ser preparada e vem dar uma vista 3D para um dos locais mais usados, o Android Auto.

Mais uma novidade para o Google Maps

O último ano foi muito rico em novidades para o Google Maps. Foram várias as mudanças que a gigante das pesquisas aplicou neste serviço e procurou sempre tornar mais rica e mais útil a sua utilização, e em especial em árias onde este serviço é usado de forma recorrente.

Depois do fiasco e dos problemas que surgiram com as novas cores do Google Maps, que não agradaram a muitos utilizadores, há uma novidade a ser preparada. Do que alguns utilizadores começaram a reportar, este serviço parece estar a começar a trazer uma vista 3D para o Android Auto.

Vista 3D para usar no Android Auto

Do que é revelado, esta novidade está ainda numa fase muito inicial e ainda longe de ser uma opção acessível a todos. Não se sabe a dimensão destes testes, mas a verdade é que este existe e pode já ser visto em algumas imagens que começaram a ser partilhadas nas redes sociais.

Esta nova vista 3D é em muito similar ao que temos já acessível tanto na versão desktop como na Android do Google Maps. Claro que existem algumas diferenças, como o caso dos edifícios serem transparentes, que se pensa ser para não bloquear a vista durante a condução no Android Auto.

Em breve acessível a todos os utilizadores

Claro que haverá ainda muito para ser feito no Google Maps para que esta novidade possa ser disponibilizada de forma geral, esperando-se que seja apresentada ainda durante 2024. A gigante das pesquisas poderá guardar esta nova vista para um momento em que queira mostrar mais alterações ao seu serviço ou ao Android Auto.

Ao trazer esta vista 3D ao Google Maps, será possível ter uma visão mais real e mais próxima do que encontramos nas estradas ou nas ruas onde circulamos. É uma melhoria importante para o Android Auto e para o oferecido, em especial para melhorar a sua utilização durante a condução.