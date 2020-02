Xiaomi voltará a apostar no Mi Mix para apresentar novidades

A Xiaomi tem na série Mi Mix o principal canal para introduzir inovações no mundo dos smartphones.

Depois da inovação no combate às margens no ecrã, a marca chinesa prepara-se agora para introduzir mais novidades nesta série.

A série Mi Mix foi a escolhida pela Xiaomi para introduzir novidades no mercado. Anunciada em outubro de 2016, a primeira versão desta série surpreendeu o mundo quando surgiu como o primeiro modelo de produção que pretendia acabar com as margens do ecrã.

Este lançamento deu mote às restantes marcas nos lançamentos futuros, que seguiram a tendência apresentada neste equipamento.

Ao longo dos anos, os Mi Mix foram reduzindo ano após ano no tamanho das margens, sendo hoje praticamente inexistentes.

Para somar a este lançamento, a Xiaomi utilizou novamente esta série para apresentar o Mi Mix Alpha. Este protótipo voltou a inovar no ecrã, oferecendo uma experiência de visualização de quase 360º.

Novo Mi Mix deverá trazer uma novidade aos equipamentos da marca chinesa

Segundo os últimos rumores, este ano deveremos ver mais uma novidade a ser introduzida no Mi Mix. Através de patente registada pela Xiaomi, podemos ver um smartphone com ecrã completo, sem recortes, e com uma fínissima margem onde está inserida a coluna, o sensor de proximidade e o sensor de notificações.

No entanto, o grande destaque vai para a parte traseira. Além de um sistema de câmara dupla e um flash, encontramos também um ecrã secundário que permite eliminar a necessidade de uma câmara secundária na perte frontal.

Esta não é propriamente uma inovação, uma vez que já vimos noutros smartphones, como é o caso do Meizu Pro 7. No entanto, esta foi uma tecnologia que nunca alcançou grande sucesso e que a Xiaomi poderá dar agora nova vida.

Com um ecrã na parte traseira, será mais simples captar selfies com a câmara principal, aceder a notificações, informações rápidas e interagir com algumas aplicações.