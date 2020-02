Garantidamente que nesta altura do campeonato, a Huawei é a marca mais forte no que respeita à rede 5G.

Para provar isso mesmo, a empresa chinesa anunciou que, até agora, celebrou 91 contratos comerciais de 5G e já enviou mais de 600.000 antenas.

Apesar dos obstáculos, criados pelos EUA, a Huawei tem conseguido vingar no seu trabalho de desenvolvimento da rede de quinta geração. Exemplo disso foi a permissão dada pelo Reino Unido para a que a empresa operasse o 5G no país, apesar da decisão da Vodafone.

Para além disso, com o surto de Coronavírus, a Huawei também se encarregou de instalar 5G no hospital que foi construído em tempo recorde.

Huawei já celebrou 91 contratos 5G e enviou mais de 600 mil antenas

Apesar de a Ericsson ter superado a Huawei na velocidade de download na rede 5G, a marca chinesa continua à frente na implementação da rede ultra rápida.

Nesse sentido, Ding Yun, diretor-executivo da Huawei, disse que o desenvolvimento do 5G a nível da implantação, ecologia e experiência, está para além do imaginado.

Yun afirma que a Huawei já celebrou 91 contratos comerciais 5G e enviou mais de 600 mil módulos 5G Massive MIMO AAU (Active Antenna Unit).

O executivo referiu também que a empresa é o principal fornecedor do Mundo da rede 5G. Desta forma, está empenhada no desenvolvimento da melhor solução de ponta para esta rede.

Huawei tem as melhores estações da rede 5G

De acordo com Ding Yun, a marca tem as melhores estações de base do 5G, que por sua vez integra os módulos MIMO AAU e suportam também todas as frequências Sub 6G, ou seja, 2G, 3G, 4G e 5G.

Esta solução resolve o problema do espaço de instalação, ao mesmo tempo que poupa mais de 30% do Custo Total da Posse (TCO), relativamente a outras soluções. Para além disso, a empresa também é a 1º a fornecer módulos industrias de 5G para aplicações verticais.

Em conferência, Ding Yun anunciou o lançamento do “Programa de Inovação para Parceiros 5G”. Adiantou ainda que a empresa pretende investir cerca de 19 milhões de euros, nos próximos 5 anos, para dar suporte a aplicações inovadoras 5G.

A 15 de outubro de 2019, a Huawei contava com 60 contratos e o envio de 400 mil módulos Massive MIMO AAU.

Neste momento a empresa tem 136 terminais, apesar que se espera que supere os 500 já este ano. Por sua vez, os analistas apontam que em 2020 haverá 200 milhões de utilizadores ativos da rede 5G, no entanto, esse valor poderá aumentar para 500 milhões até ao final de 2021.