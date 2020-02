Com a ânsia de apresentar novidades, os fabricantes estão empenhados em procurar inovações para apresentar aos seus clientes. Assim, depois do início dos smartphones com ecrã dobrável, surge agora um protótipo da TCL com ecrã deslizante.

A ideia pode ter o seu interesse, mas primeiro “estranha-se”!

Com o MWC cancelado, várias foram as marcas que perderam a oportunidade de apresentar as suas novidades neste evento. Uma das empresas que iria marcar presença era a TCL, onde iria aproveitar para apresentar os seus modelos 10 Pro e 10L. No entanto, segundo a CNET, além destas novidades poderia haver mais um modelo que a marca chinesa poderia estar para desvendar.

Novo modelo da TCL promete um ecrã deslizante extensível

Sem nome oficial conhecido, o novo protótipo traz uma inovação ao mundo dos smartphones. Em vez de um ecrã dobrável (que esta marca já tinha apresentado o ano passado), poderemos contar com um ecrã deslizante e extensível que transforma o smartphone num tablet.

Para explicar este conceito, o mais simples é comparar às mesas extensíveis que permitem facilmente aumentar o tamanho quando necessário bastando para isso deslizar a parte extensível que possuem. A zona de onde parte a extensão do ecrã pode ver-se na parte traseira, junto ao conjunto de 4 câmaras traseiras. Deste modo, é possível aumentar a área útil de visualização, sem perder o aspeto tradicional de smartphone. No entanto, este é certamente um formato suscetível a alguns problemas de durabilidade.

Com o evento na MWC cancelado, resta agora esperar para saber quando é que a TCL irá apresentar esta novidade. Enquanto grande parte dos fabricantes aposta nos ecrãs dobráveis, esta marca chinesa aposta num caminho diferente, tentando-se diferenciar da concorrência.

De relembrar que a TCL apresentou o ano passado um modelo de smartphone com ecrã dobrável que se adaptava a Smartwatch, mas que nunca chegou a ver a luz do dia.