Xiaomi está a criar cartão SIM que também é uma memória microSD

No mundo dos smartphones, a tecnologia tem evoluído a um ritmo muito elevado. Cada vez mais as funções se interligam e surgem novas oportunidades e novidades para os equipamentos que usamos no dia a dia.

Marcas como a Xiaomi querem fazer evoluir o mercado e por isso criam novidades. A mais recente parece estar quase a chegar. A Xiaomi estará a criar um cartão SIM que será também uma memória microSD.

Uma novidade da Xiaomi para os smartphones

Os smartphones que temos hoje no mercado têm, quase todos, a possibilidade de expandir o armazenamento recorrendo a cartões de memória. Consegue-se facilmente duplicar este armazenamento, mas com um preço a pagar. Há funcionalidades que se perdem.

Falamos dos smartphones com dois cartões SIM, que em vários casos perdem esta capacidade ao ter este cartão de memória presente. O utilizador tem sempre de escolher se quer um smartphone com duplo SIM ou se quer alargar o armazenamento do equipamento.

SIM e microSD num único cartão

A Xiaomi pode em breve ter uma forma de contornar este problema e garantir aos utilizadores ambas as capacidades. Tem a ser criado um cartão SIM que terá também memória e assim substitui o cartão microSD.

Para o conseguir, a Xiaomi tem estado a trabalhar numa patente que aproveita de forma simples estes conceitos. Numa das faces deste cartão vão estar os elementos do cartão SIM, tal como acontece normalmente. Na face oposta vão estar os elementos de memória e que vão criar o cartão micro SD.

Uma proposta que chega tarde demais ao mercado?

Apesar de ser uma ideia interessante e importante, poderá acabar por chegar tarde demais ao mercado. A aposta atualmente está no eSIM, que dispensa a utilização física de qualquer cartão. Estará no smartphone e o aumento do armazenamento é feito com cartões tradicionais.

Esta pode não ser uma aposta que vá chegar algum dia ao mercado, mas mostra a capacidade da Xiaomi de criar alternativas importantes. O SIM tem muitos anos de mercado e está a mudar. Resta saber como o mercado o receberá e se os fabricantes o adotam.